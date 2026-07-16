PlayStation Plus, ecco i giochi di luglio 2026

Sony aggiunge al catalogo titoli come Rise of the Ronin e Avatar: Frontiers of Pandora, con uscite scaglionate su più settimane. Tornano anche due classici PlayStation 2 firmati Quantic Dream e Midway

Sony Interactive Entertainment ha annunciato i titoli in arrivo a luglio 2026 nel Game Catalog e nel Classics Catalog di PlayStation Plus, a partire dal 21 luglio. Tra i titoli principali figura Rise of the Ronin, l'action RPG open world sviluppato da Team Ninja, lo studio già autore di Nioh e Ninja Gaiden. Ambientato nel Giappone del 1863, il gioco segue le vicende di un guerriero senza nome alle prese con il caos generato dall'arrivo delle navi occidentali dopo tre secoli di dominio dello shogunato Tokugawa.

Sempre dal 21 luglio arriva Avatar: Frontiers of Pandora, sparatutto in prima persona ambientato nella frontiera occidentale di Pandora, che mette il giocatore nei panni di un Na'vi addestrato fin da giovane dalla corporazione militare RDA e ora chiamato a riscoprire le proprie origini alleandosi con gli altri clan. Nella stessa data debutta anche Firefighting Simulator: Ignite, simulatore cooperativo che permette di vestire i panni di un vigile del fuoco statunitense alle prese con incendi generati in tempo reale grazie all'Unreal Engine 5, affrontabili in squadra fino a quattro giocatori.

Arrivano inoltre gli altri quattro titoli del Game Catalog: Citizen Sleeper 2: Starward Vector, seguito del gioco di ruolo pluripremiato che unisce meccaniche da gioco da tavolo a una narrazione fantascientifica incentrata su un'intelligenza artificiale in fuga dalla corporazione che l'ha creata. Dying Light, lo storico titolo action horror ambientato in una città sconvolta da un'epidemia zombie. Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind, picchiaduro a scorrimento in cui il team deve affrontare una versione robotica della propria storica nemesi. E infine Snow Bros. Wonderland, il ritorno in chiave tridimensionale della celebre serie arcade nata oltre trent'anni fa.

Il Classics Catalog, riservato agli abbonati Premium, si aggiorna nella stessa data con due produzioni originariamente uscite su PlayStation 2. La prima è Fahrenheit, come è noto in Europa il thriller soprannaturale sviluppato da Quantic Dream, lo studio che avrebbe poi realizzato Heavy Rain e Beyond: Due Anime. La seconda è Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy, action in terza persona che affida al protagonista Nick Scryer un ampio ventaglio di poteri psichici da utilizzare contro una cospirazione militare.