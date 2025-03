Pokémon GO City Safari a Milano, un weekend all'insegna della caccia e dell'esplorazione urbana

La città di Milano, da domani e per l'intero fine settimana, diventerà il teatro di un'entusiasmante mobilitazione di appassionati allenatori e creature virtuali con l'arrivo del Pokémon GO City Safari, un evento dal vivo che promette di coinvolgere numerosi fan.

Durante il fine settimana del 29 e 30 marzo, i cultori dell'iconico franchise avranno l'opportunità di incontrarsi nel contesto urbano e partecipare congiuntamente al primo evento italiano in presenza dedicato a Pokémon GO. L'applicazione, ideata e lanciata da Niantic quasi un decennio fa, nel 2016, continua a catalizzare l'attenzione di un vasto pubblico. Come da tradizione, l'obiettivo primario sarà la cattura di nuovi Pokémon, il completamento di missioni speciali e, parallelamente, la scoperta delle attrattive culturali che la città ha da offrire.

Il format distintivo del City Safari di Pokémon GO introduce i giocatori a un'esperienza inedita di esplorazione di Milano. Dai siti di rilevanza storica alle peculiarità locali, il percorso si snoderà attraverso la città, il tutto in compagnia dei propri Pokémon preferiti, arricchendo l'interazione ludica con la scoperta del patrimonio urbano.

Tra le figure chiave dell'evento spiccano Eevee, che insieme a tutte le sue evoluzioni farà la sua comparsa con un esclusivo cappello da esploratore, e, per la prima volta all'interno di Pokémon GO, Mudbray, il Pokémon Ciuconiglio, aggiungendo un elemento di novità e rarità all'esperienza di gioco.

Inoltre, saranno dislocati strategicamente tre stand ufficiali all'interno del tessuto cittadino, concepiti come punti di riferimento facilmente accessibili per i partecipanti:

PLB WORLD - Entertainment Hub: situato in Viale Francesco Restelli 3, in prossimità di Piazza Gae Aulenti e della Stazione Centrale di Milano, PLB WORLD si configura come un polo dedicato a esperienze immersive pensate per gli appassionati di diverse forme di intrattenimento.

Mondadori Duomo: immersa nel cuore pulsante di Milano, in Piazza del Duomo, questa istituzione culturale offre un'ampia gamma di eventi ed esperienze, rappresentando un punto di interesse per gli amanti della letteratura e della cultura in generale.

Galleria delle Carrozze: ubicata presso l'ingresso principale della Stazione Centrale, questa location esclusiva combina opportunità di shopping e servizi, trasformando l'attesa in un momento potenzialmente piacevole.

Ciascuno di questi stand è stato concepito come un vero e proprio hub, ovvero un luogo di aggregazione per i giocatori, dove sarà possibile concedersi una pausa, ricaricare i dispositivi elettronici, immortalare l'esperienza con fotografie e ritirare gadget esclusivi appositamente realizzati per l'evento.

Il costo per partecipare all'evento è di 10€ per una singola giornata di gioco e di 18€ per l'intero fine settimana.

Gli ultimi biglietti disponibili possono essere acquistati tramite il sito web ufficiale www.pokemongolive.com/it o direttamente attraverso l'applicazione. Tuttavia, l'organizzazione raccomanda agli interessati di affrettarsi, poiché la disponibilità è limitata.