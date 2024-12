Pokémon GO City Safari: l'evento imperdibile a Milano nel 2025

Il 29 e 30 marzo 2025, la città di Milano si trasformerà in un gigantesco palcoscenico per il Pokémon GO City Safari, un evento unico che promette di essere un punto di riferimento per tutti gli appassionati italiani del popolare gioco Pokémon GO. Questa avventura urbana offre ai giocatori l'opportunità di esplorare la metropoli mentre catturano Pokémon che appariranno esclusivamente durante l'evento.

Per i fan di Pokémon GO, il City Safari di Milano rappresenta una chance imperdibile di riunirsi, fare nuove amicizie e riscoprire la città in un modo completamente originale e divertente. I partecipanti potranno immergersi in un'esperienza di gioco dal vivo, esplorando angoli nascosti di Milano e collaborando con altri Allenatori per completare missioni speciali.

I biglietti per il Pokémon GO City Safari a Milano sono già disponibili per l'acquisto al costo di 10 euro al giorno, escluse tasse e spese aggiuntive. Gli interessati possono acquistarli sul sito ufficiale Pokemongolive.com o direttamente tramite l'app Pokémon GO. L'accesso all'evento garantirà ai partecipanti una missione speciale, guidata dal Professor Willow ed Eevee, indossante un cappello da esploratore, che introdurrà i giocatori alle peculiarità dei Pokémon che si manifesteranno durante l'evento.

Durante il City Safari, gli Allenatori riceveranno Eevee con un cappello da esploratore come compagno, il quale potrà evolversi in una delle sue otto possibili forme, arricchendo così l'esperienza di gioco con un tocco personale e unico.

L'evento sarà anche l'occasione per incontrare per la prima volta il Pokémon Asino, Mudbray, disponibile esclusivamente durante gli eventi Pokémon GO City Safari 2025. Oltre a Mudbray, appariranno altri Pokémon speciali in vari punti della città, permettendo agli Allenatori di godersi l'evento in libertà e al proprio ritmo, esplorando Milano, catturando Pokémon rari e interagendo con altri appassionati.