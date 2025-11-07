Pokémon Z-A – Megadimensione: svelate le Luminopoli Dimensionali e le nuove Megaevoluzioni

Il DLC sarà disponibile il 10 dicembre 2025 su Nintendo Switch. Hoopa e Anjabelle guideranno gli Allenatori nell'esplorazione delle distorsioni spazio-temporali, con l'introduzione di MegaChimecho e MegaBaxcalibur

The Pokémon Company International, per mezzo di una nota ufficiale, ha rilasciato un nuovo set di dettagli riguardanti i contenuti scaricabili Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione. L'espansione, altamente attesa, sarà disponibile per i giocatori su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 a partire da mercoledì 10 dicembre 2025.

Esplorando le Luminopoli Dimensionali

L'elemento centrale del nuovo contenuto è l'esplorazione di Luminopoli che, a causa di strane distorsioni spaziali, si trasforma nelle cosiddette Luminopoli dimensionali. Queste "non-proprio-Luminopoli" ospitano non solo Pokémon megaevoluti mai visti prima, ma anche creature che superano il limite consueto del Livello 100.

Gli Allenatori saranno guidati in questa avventura da due personaggi chiave: la pasticciera di ciambelle Anjabelle e il suo compagno, il Pokémon misterioso Hoopa. I poteri di Hoopa, risvegliati da una delle speciali ciambelle di Anjabelle, gli permettono di trasformare le distorsioni in portali verso altre dimensioni. Anjabelle, con l'uso di bacche normali e dimensionali, preparerà ciambelle in grado di conferire potenziamenti essenziali per affrontare i Pokémon di altissimo livello.

Ad accompagnare gli Allenatori ci sarà anche un nuovo alleato, Ornella, presentata come "l'Erede del segreto della megaevoluzione", determinata a incontrare tutte le creature megaevolute. Insieme al Team MZ, i giocatori sveleranno i misteri che circondano questi eventi anomali.

Ecco il trailer più recente sui contenuti di Megadimensione, disponibile anche sul canale YouTube Pokémon ufficiale.

Debutto delle Megaevoluzioni e Missioni Extra

L'espansione introduce due nuove Megaevoluzioni che faranno il loro debutto nel franchise:

MegaChimecho: quando si megaevolve, genera sei piccole copie di se stesso. Le onde sonore amplificate creano un potente attacco che può sopraffare qualsiasi avversario.

MegaBaxcalibur: diventa formidabile generando più energia Ghiaccio e brandendo una lama dorsale ingigantita. Per ottenerne la Megapietra, i giocatori dovranno salire di rango nelle Lotte Competitive online del Club Lotta Z-A.

Inoltre, è già stata resa disponibile una missione secondaria extra in Leggende Pokémon: Z-A che permette di ottenere il Pokémon misterioso Diancie. Ricevendo la Diancite tramite la funzione Dono Segreto, i giocatori sbloccano la missione "Brillante come una gemma" presso l'Agenzia Bellocchio. Il completamento di questa missione consente di catturare Diancie e di farlo megaevolvere in MegaDiancie, sbloccandone il pieno potere in battaglia.

