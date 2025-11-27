Premio ANGI 2025: l'AI, la Cyber e la Space Economy i pilastri dell'innovazione italiana

Si è tenuta questa mattina presso l’Europa Experience – David Sassoli del Parlamento Europeo a Roma la conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione degli Oscar dell’Innovazione, il premio annuale promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) per celebrare le eccellenze italiane nel campo tecnologico e imprenditoriale. L’evento clou è in programma il 3 dicembre 2025 presso la Camera di Commercio di Roma, dove saranno premiati 16 progetti innovativi selezionati tra startup, PMI e spin-off universitari, focalizzati sui settori chiave di Intelligenza Artificiale, Cybersecurity e Space Economy, con particolare attenzione anche alla mobilità sostenibile e alla transizione ecologica ed energetica.

Il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri, ha sottolineato la rilevanza strategica dei temi scelti:"Gli Oscar dell’Innovazione 2025 rappresentano il momento più alto del nostro impegno per dare voce e riconoscimento ai giovani talenti che stanno cambiando il volto del Paese. Intelligenza Artificiale, Cybersecurity e Space Economy non sono solo trend tecnologici: sono i tre pilastri su cui costruiremo il futuro dell’Italia in Europa e nel mondo. Ringraziamo il Parlamento Europeo per averci ospitato e tutti i partner che credono in questo progetto: insieme stiamo scrivendo un nuovo patto tra istituzioni, grandi imprese e nuova generazione di innovatori". La mattinata ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e partner sostenitori, tra cui esponenti del Dipartimento Affari Europei (William Nonnis), della Presidenza del Consiglio (Francesco Tufarelli), di ENEA (Sara Massoli) e del CNR (Gianpiero Ruggiero), oltre ai Group Head of Innovation di grandi corporation come Ferrovie dello Stato Italiane e Intesa Sanpaolo Innovation Center.Lisa Offside e L'Empowerment Digitale

Durante l’incontro è stato conferito l'Innovation Leader Award a Lisa Offside, riconosciuta come una figura chiave nel digitale sportivo e un simbolo di empowerment femminile nei social media. La motivazione del premio ne ha evidenziato il ruolo di modello: "Lisa Offside è un’icona visionaria del digitale sportivo, una pioniera che ha rivoluzionato il modo di vivere i contenuti, trasformando la passione in un impero social. La sua maestria l’ha resa un faro per le nuove generazioni con competenza ineguagliabile e un carisma magnetico che ispira migliaia di creator emergenti".

Osservatorio ANGI: il nodo della mobilità dei talenti

In esclusiva, la conferenza ha anticipato alcuni dati rilevanti dall’Osservatorio sulle Imprese e l’Innovazione in Italia 2025, la cui presentazione ufficiale è attesa per il 3 dicembre. Il tema della "fuga di cervelli" si conferma centrale, con il 58% dei giovani intervistati che lo considera ancora un problema per il Paese. Tuttavia, il dato si presenta polarizzato, con il 42% del campione che non lo ritiene una priorità assoluta, suggerendo una potenziale evoluzione verso una visione più globale del mercato del lavoro.

Per chi vuole restare o rientrare, le soluzioni richieste sono chiare e si articolano su tre leve fondamentali:

Esperienza 41%: la pratica sul campo è vista come l'antidoto principale.

Merito 37%: la richiesta di sistemi meritocratici trasparenti.

Formazione 22%: l'aggiornamento continuo come base di stabilità professionale.

Il Prof. Baldassari, Direttore del Comitato scientifico ANGI, ha commentato i risultati: "Il dato evidenzia come la questione non sia solo trattenere i talenti, ma creare le condizioni affinché l'esperienza e il merito siano riconosciuti. I giovani chiedono un ecosistema che permetta loro di 'fare', superando le barriere teoriche." L'appuntamento finale è fissato al 3 dicembre per la cerimonia di premiazione degli Oscar dell’Innovazione 2025.