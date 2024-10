Pubg Mobile e Tekken 8, collaborazione fino al 31 ottobre

PUBG Mobile, uno dei titoli più giocati nel panorama mobile, ha annunciato una nuova collaborazione con Tekken 8, il più recente capitolo della celebre serie di picchiaduro. L’iniziativa, attiva dal 1° ottobre fino al 31 ottobre 2024, offre ai giocatori di PUBG Mobile una serie di contenuti esclusivi ispirati ai combattenti iconici del gioco di Bandai Namco. I partecipanti potranno accedere a premi tematici attraverso il Prize Path, tra cui set che permettono di personalizzare il proprio personaggio come alcuni dei lottatori più noti di Tekken 8, tra cui Jin Kazama, Kazuya Mishima e Nina Williams. I set consentiranno ai giocatori di impersonare i protagonisti della saga mentre competono nelle battaglie.

La collaborazione introduce inoltre nuove emoticon, come la Tekken 8 Collaboration Entry Emote e la Victory Results Emote, progettate per arricchire l’esperienza di gioco, consentendo ai giocatori di celebrare le loro vittorie. Tra i contenuti esclusivi figura anche una skin per l’arma PP-19 Bizon, ispirata a Jin Kazama, destinata a chi desidera personalizzare ulteriormente il proprio stile. Durante l'evento, saranno disponibili ulteriori oggetti a tema Tekken 8, tra cui graffiti, regali a tema (come l’edizione speciale Jin vs Kazuya), avatar e cornici per avatar, offrendo ai giocatori diverse opzioni per mostrare il loro supporto ai due franchise.