circle x black
Cerca nel sito
 

Resi troppo lenti? Il consumatore vira sulla rivendita digitale

sponsor

Uno Studio OpinionWay e Manhattan Associate svela che l'inefficienza dei rimborsi trasforma le piattaforme C2C in competitor del retail tradizionale

Resi troppo lenti? Il consumatore vira sulla rivendita digitale
06 luglio 2026 | 10.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il post-acquisto si è trasformato in una variabile economica cruciale per il settore retail, ridefinendo le dinamiche operative e il rapporto tra brand e consumatore. Secondo lo studio di Manhattan Associates, condotto in collaborazione con OpinionWay, la gestione dei resi rappresenta una sfida logistica di crescente complessità, caratterizzata da picchi di volume in concomitanza con le finestre promozionali. In media, ogni consumatore italiano restituisce 2,8 prodotti l'anno, con una concentrazione particolare nei segmenti abbigliamento, scarpe, accessori ed elettronica di consumo per un valore complessivo di 149 euro. La criticità emerge laddove le policy di reso risultano restrittive o inefficienti: il 25% dei consumatori segnala restrizioni eccessive, il 23% lamenta costi diretti e il 22% cita tempistiche di rimborso prolungate. Questi attriti operativi hanno favorito l’emergere della rivendita come canale alternativo, con il 69% degli intervistati che dichiara di aver già ceduto beni nuovi o poco utilizzati attraverso piattaforme digitali.

"Quando condizioni, costi percepiti e tempi di rimborso non sono chiari o coerenti, l’effetto non è solo operativo, ma si perde fiducia e il consumatore è costretto a ripensare alle sue abitudini”, commenta Roberto Vismara, Sales Director Manhattan Associates Italia. “Per i retailer la sfida è trasformare la reverse logistics in un touchpoint ad alto valore, combinando assistenza umana e automazione per rendere il percorso più semplice, rapido e trasparente, senza compromettere stock e disponibilità. I resi sono ormai diventati parte integrante dell’esperienza d’acquisto, non un’eccezione. Nelle categorie dove la valutazione pre-acquisto è più strutturata e impegnativa, la differenza la fa anche la capacità di gestire il reso come un processo unificato: la stessa visibilità su ordine e stock, le stesse regole e la stessa qualità di servizio, online e nel punto vendita fisico”.

L’evoluzione dei processi richiede un’integrazione tra automazione e supporto umano, con il 29% dei consumatori pronto a interagire con assistenti virtuali sebbene la gestione del reso continui a premiare l’interazione umana con il 71% degli intervistati che preferisce un venditore in negozio, con una propensione più alta tra i 35–44 anni. Dal punto di vista tecnologico, la sfida per le imprese risiede nella capacità di trasformare la reverse logistics in un processo trasparente e rapido, minimizzando l'impatto sulla disponibilità a magazzino. La tendenza alla rivendita, guidata da criteri di semplicità e velocità, agisce come indicatore di una domanda di efficienza che i canali di reso tradizionali faticano talvolta a soddisfare. Come sottolinea Vismara: “Oggi il consumatore sceglie il percorso che gli fa risparmiare più tempo: se il reso è complesso, la rivendita diventa un’alternativa naturale. Per i retailer questo significa progettare un post-acquisto senza attriti”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
come funzionano i resi piattaforme C2C post acquisto retail come funzionano i rimborsi Manhattan Associates Italia OpinionWay acquisti online
Vedi anche
Robert Powell ricorda il suo 'Gesù di Nazareth' con Zeffirelli: "Sul set una truccatrice scoppiò a piangere" - Video
Ultimo a Tor Vergata, Onorato: "Incassi milionari, modello Roma funziona"
Mondiali 2026, il medico: "Sistemi indossabili anti-caldo prevengono crisi" - Video
Viola Come il Mare, la nuova coppia d'oro Chillemi-Diaz: "Tra noi molto rispetto" - Video
Borgonzoni: "Serie italiane non hanno nulla da invidiare ai grandi film, pubblico sempre più affezionato" - Video
"Dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo", l'inno di Ultimo chiude la notte dei record - Video
Aurora Ramazzotti scrive e canta 4 canzoni, il regalo di matrimonio per Goffredo Cerza - Video
Ultimo a Tor Vergata parte con 'Pianeti' e si emoziona - Video
Cecilia Sala: "Con controllo Stretto di Hormuz regime iraniano esce rafforzato da conflitto" - Video
Ultimo arriva in elicottero, prende il via concerto dell'anno - Video
Piantedosi: "Maranza a Roma? Continuare con azioni polizia" - Video
Fabrizio Moro apre il concerto da record di Ultimo: "Alla faccia di chi ci vuole male" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza