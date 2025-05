Roblox riscrive le regole globali dei prezzi digitali: una nuova Era per l'economia In-Game

Roblox continua a potenziare i suoi creatori, implementando nuove funzionalità e strumenti volti a facilitare la costruzione di attività globali all'interno del suo ecosistema. L'ultima innovazione introdotta è il Prezzo Regionale per gli oggetti disponibili all'interno delle esperienze, una strategia pensata per adattarsi meglio alle condizioni economiche locali e massimizzare i guadagni degli sviluppatori.

Per gli utenti internazionali, questa novità si traduce in prezzi in Robux più in linea con il potere d'acquisto del proprio paese. L'azienda prevede di estendere la disponibilità del Prezzo Regionale anche agli oggetti per avatar nel corso dell'anno, un cambiamento che potrebbe avere ripercussioni ben oltre il settore dei giochi.

Il Prezzo Regionale offre agli utenti prezzi che riflettono meglio la loro economia locale, superando il modello precedente in cui veniva applicato lo stesso prezzo indipendentemente dalla posizione geografica. Ad esempio, senza il Prezzo Regionale, utenti in Vietnam o Brasile pagherebbero lo stesso prezzo degli utenti negli Stati Uniti per accedere all'economia di un'esperienza. Con il Prezzo Regionale attivo, i prezzi vengono ottimizzati automaticamente per l'economia locale di ciascun utente e aggiornati periodicamente in base alle fluttuazioni dell'economia virtuale di Roblox e dell'economia globale reale. I creatori impostano il prezzo base dei propri oggetti in-game e mantengono il controllo completo su quali articoli saranno soggetti a prezzi regionali. Da lì, Roblox applica automaticamente i prezzi specifici per regione ottimali per tali oggetti in-game in base ai fattori economici.

Un esempio concreto illustra meglio il funzionamento del sistema: se un creatore ha fissato il prezzo di un oggetto a 1.000 Robux negli Stati Uniti, senza il Prezzo Regionale, tale oggetto costerebbe 1.000 Robux in tutti i paesi. Tuttavia, una volta attivato il Prezzo Regionale, il creatore visualizzerà una schermata che mostra il prezzo adattato automaticamente in base all'economia locale. Come evidenziato dai test iniziali, l'oggetto potrebbe costare 700 Robux per gli utenti in Brasile e 500 Robux per gli utenti in India. Gli utenti in ciascun paese visualizzano quindi prezzi che riflettono la loro economia locale.

I test iniziali condotti con alcune delle esperienze più popolari hanno dimostrato che l'applicazione di prezzi regionali ha contribuito ad aumentare la percentuale di utenti che spendono all'interno delle esperienze, come evidenziato dai dati: +17% in Messico, +26% in Brasile e +52% nelle Filippine.