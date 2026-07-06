ROSAIA, la nuova frontiera della robotica spaziale per la manutenzione orbitale

Sviluppato da IIT e ASI, il sistema multibraccio integra intelligenza artificiale e materiali flessibili per operare in sicurezza su satelliti e detriti spaziali

ROSAIA, acronimo di “RObot parallelo continuo a Smorzamento Attivo su Intelligenza Artificiale”, è un sistema multibraccio progettato per le attività di In-Orbit Servicing, sviluppato dall’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) con il finanziamento dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). il prototipo è stato svelato in occasione del Festival dello Spazio di Busalla, evidenziando nuove soluzioni tecnologiche per la gestione operativa in orbita. La sfida tecnica affrontata dal sistema risiede nella necessità di operare in condizioni di microgravità e assenza di attrito, contesti in cui la manipolazione di oggetti, siano essi satelliti attivi o detriti spaziali incontrollati, richiede una precisione estrema nel controllo dell'assetto e della velocità. Il dispositivo si distingue per la sua architettura, basata su quattro bracci flessibili lunghi circa 75 centimetri, capaci di integrare smorzamento attivo e passivo per assorbire gli urti durante le manovre di aggancio, ispezione e manutenzione.

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La scalabilità del design consente di adattare il manipolatore a diverse taglie in base alle specifiche esigenze di missione. Un elemento centrale dell'architettura è l'integrazione di un sistema di controllo basato sull’intelligenza artificiale, progettato per dialogare in tempo reale con il satellite ospite, gestendo i movimenti in modo autonomo e garantendo la stabilità operativa dell'intero sistema. Tale approccio risponde alla crescente esigenza di salvaguardare l’infrastruttura orbitale attraverso manovre di avvicinamento e aggancio eseguite con elevati standard di sicurezza.

Il progetto ROSAIA rappresenta un avanzamento nelle tecnologie di manipolazione robotica, si pone infatti come strumento fondamentale per l’estensione della vita operativa dei satelliti e per la mitigazione del problema dei detriti spaziali. La sinergia tra la ricerca tecnologica dell’IIT e la visione strategica dell’ASI conferma l’Italia come polo di riferimento nello sviluppo di soluzioni robotiche avanzate, capaci di affrontare le complessità strutturali e dinamiche tipiche delle operazioni spaziali di nuova generazione.

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