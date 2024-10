Round di finanziamento da record, OpenAI raccoglie 6,6 miliardi di dollari

In un post apparso sul sito ufficiale, OpenAI annuncia di aver raccolto 6,6 miliardi di dollari in nuovi finanziamenti, raggiungendo una valutazione di 157 miliardi di dollari. A guidare il significativo round di finanziamento è stata Thrive Capital, che ha investito 1,3 miliardi di dollari, con un’opzione esclusiva per investire ulteriori 1 miliardo di dollari alla stessa valutazione entro il 2025. Hanno preso parte alla raccolta fondi anche nomi di rilievo come Microsoft, NVIDIA, SoftBank, Khosla Ventures, Altimeter Capital, Fidelity e MGX.

La società di Altman, creatrice di ChatGPT, definisce questo importante supporto finanziario "determinante" per accelerare ulteriormente i progressi nella ricerca sull'intelligenza artificiale di frontiera. Grazie a questi fondi, l'azienda potrà raddoppiare la propria capacità di calcolo e continuare a sviluppare strumenti che aiutano le persone a risolvere problemi complessi.

L’obiettivo primario è rendere l’intelligenza avanzata una risorsa ampiamente accessibile, in grado di trasformare il modo in cui le persone interagiscono con la tecnologia. L'azienda esprime gratitudine verso i propri investitori per la fiducia accordata e si impegna a collaborare con partner, sviluppatori e la comunità più ampia per plasmare un ecosistema potenziato dall'AI, che porti benefici a tutti.

Attraverso collaborazioni strategiche con enti governativi degli Stati Uniti e alleati, l'azienda mira a sbloccare il pieno potenziale di questa tecnologia. La sinergia tra settore pubblico e privato sarà fondamentale per garantire che le innovazioni in ambito AI siano non solo all'avanguardia, ma anche eticamente responsabili e accessibili a un pubblico globale. Ad oggi, sono oltre 250 milioni in tutto il mondo gli utenti che utilizzano ChatGPT ogni settimana come supporto alla propria professione, per stimolare la creatività o facilitare l'apprendimento.