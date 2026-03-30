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Sandrider Experience: Motorsport e Gaming a Roma

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Il 2 aprile a Roma, presso le Officine Farneto, la Sandrider Experience di Dacia propone un simulatore 1:1 che fonde tecnologia racing e dinamiche digitali per il pubblico off-road

Sandrider Experience: Motorsport e Gaming a Roma
30 marzo 2026 | 12.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il prossimo 2 aprile, le Officine Farneto di Roma ospiteranno un evento progettato per trasferire l’intensità della guida off-road in un contesto urbano, utilizzando una replica fedele del veicolo che ha partecipato alla Dakar 2026. Al centro dell'iniziativa si colloca un simulatore di guida in scala 1:1, concepito per restituire le vibrazioni e le sollecitazioni tipiche dei percorsi desertici attraverso una prova a tempo in stile racing game. Questa configurazione "phygital" mira a coinvolgere una community trasversale di appassionati, unendo le prestazioni tecniche dei motori all'intrattenimento interattivo.

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Il concept creativo dell'appuntamento capitolino si basa sulla trasformazione dell’immaginario legato ai grandi rally in un’esperienza concreta e condivisibile, facilitata dalla presenza di creator del panorama digitale come Giampytek e Naska. La partecipazione di queste figure sottolinea la volontà di amplificare il racconto dell'evento verso un pubblico sempre più orientato alla fruizione social e tecnologica. L'esperienza proposta non si limita alla semplice esposizione del mezzo, ma invita l'utente a testare le proprie abilità di guida estrema in un ambiente controllato ma tecnologicamente avanzato, dove la fedeltà della simulazione è garantita dal design racing del veicolo originale.

Per chi desidera approfondire le modalità di partecipazione e i dettagli tecnici del simulatore, le informazioni sono disponibili sulla piattaforma web dedicata all'evento.

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Sandrider Experience motorsport gaming cosa fare a Roma Dacia Officine Farneto tecnologia racing Dacia Sandrider simulatore di guida Giampytek Naska
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