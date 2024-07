Shadows of the Damned: Hella Remastered su console e PC a Halloween

Shadows of the Damned: Hella Remastered sarà disponibile dal 31 ottobre per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam, come annunciato dallo sviluppatore Grasshopper Manufacture. Il prezzo di lancio è fissato 24.99 euro. I preordini digitali sono già aperti e offrono fino a tre giorni di accesso anticipato al gioco. La versione rimasterizzata del popolare gioco include una serie di nuove funzionalità, tra cui la modalità New Game+, il supporto per la risoluzione 4K e nuovi costumi aggiuntivi come “Demonio Garcia,” “Ocho Corazones,” “Placa Garcia,” e “Kamikaze Garcia”.

I fan della serie possono aspettarsi un'esperienza di gioco rinnovata con grafica migliorata e contenuti extra che promettono di arricchire ulteriormente l'avventura. Grasshopper Manufacture ha lavorato duramente per offrire una versione aggiornata che rispetti l'originale ma che al contempo introduca novità per i nuovi giocatori e i veterani. Shadows of the Damned è stato rilasciato per la prima volta il 21 giugno 2011. Il gioco originale è stato sviluppato da Grasshopper Manufacture e pubblicato da Electronic Arts per PlayStation 3 e Xbox 360.