Silent Hill 2 Remake: superate le 5 milioni di copie vendute

L'horror psicologico Konami raggiunge un nuovo picco commerciale e la serie è in arrivo anche su XBOX Series X|S

13 marzo 2026 | 12.07
Redazione Adnkronos
Il mercato videoludico registra un importante traguardo per il segmento horror con il superamento delle cinque milioni di unità vendute per il remake di Silent Hill 2. Il dato, riferito al 31 gennaio 2026, include le vendite fisiche e digitali, i download dagli store ufficiali e le fruizioni tramite servizi in abbonamento su PC, PlayStation 5 e XBOX Series X|S. Pubblicato originariamente l'8 ottobre 2024, il titolo ha mantenuto una performance costante nel tempo, consolidando il ritorno di uno dei franchise storici della casa di produzione giapponese.

Il successo commerciale è stato accompagnato da una serie di riconoscimenti della critica. Nel corso del 2024, il titolo ha ottenuto sei premi ai " PlayStation Blog Game of the Year ", tra cui il Platinum Trophy per la miglior storia. L'anno successivo, l'opera è stata insignita del Grand Prize per il comparto sonoro ai " CEDEC AWARDS 2025 ", oltre a ricevere nomination in manifestazioni di rilievo internazionale come i " The Game Awards " e i " BAFTA Games Awards ". Questo consenso sottolinea l'efficacia dell'operazione di restauro di un'opera che "offre un'esperienza coinvolgente, fedele all'originale ma rinnovata grazie all'utilizzo delle moderne tecnologie".

Sotto il profilo tecnico, il remake ha introdotto cambiamenti strutturali rispetto all'originale del 2001. Tra le novità principali figurano l'adozione della visuale over-the-shoulder, un sistema di combattimento aggiornato e l'espansione delle aree esplorabili all'interno della città di Silent Hill. Questi interventi hanno permesso di approfondire la narrazione psicologica che vede protagonista James Sunderland, rendendo l'esperienza "apprezzabile sia dai fan dell'originale sia dai nuovi giocatori".

In concomitanza con questi risultati, la strategia di distribuzione si è ampliata con il debutto del pacchetto SILENT HILL 2 & SILENT HILL f Dual Pack su XBOX Series X|S. Questa mossa si inserisce in una campagna promozionale più ampia che vede coinvolto anche il nuovo capitolo della serie, SILENT HILL f, attualmente proposto con riduzioni di prezzo in occasione dei saldi stagionali. Il rilancio del brand sembra dunque poggiare su un equilibrio tra la riproposizione dei classici e l'introduzione di nuovi episodi inediti.

