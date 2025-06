Silent Hill f: il nuovo capitolo della saga debutta il 25 settembre

Konami ha ufficializzato l’arrivo di Silent Hill f, nuovo titolo sviluppato da NeoBards Entertainment, previsto per il 25 settembre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store. I preordini sono già disponibili. Ambientato nel Giappone rurale degli anni ’60, Silent Hill f introduce una nuova protagonista, Shimizu Hinako, una liceale della cittadina di Ebisugaoka. La giovane si ritrova improvvisamente immersa in una realtà deformata e pervasa dalla nebbia, dove il familiare si trasforma in incubo. Mentre il suo mondo si sgretola in un crescendo di orrore psicologico, Hinako dovrà affrontare enigmi e scelte determinanti per il suo destino, in un percorso che alterna momenti di eleganza e bellezza a derive folli e terrificanti.

L’intero progetto ruota attorno all’idea di “trovare la bellezza nel terrore”, un concetto che ha guidato le scelte stilistiche e narrative del team di sviluppo. La ricostruzione storica della cittadina, ricca di dettagli e resa visivamente in 4K, contribuisce a creare un contrasto marcato tra la quiete apparente dell’ambientazione e l’orrore crescente che la trasfigura. Questo dualismo si riflette anche nel design dei mostri, firmato dall’artista kera, che fonde l’estetica del folklore giapponese con l’inquietudine propria del mondo di Silent Hill. A rafforzare l’atmosfera ci pensano le musiche originali di Akira Yamaoka e Kensuke Inage, capaci di evocare suggestioni dal passato pur mantenendo una forte coerenza con il nuovo scenario.

Gli enigmi proposti sono intimamente legati al vissuto emotivo della protagonista e alla cultura giapponese, come dimostrano le sequenze ispirate alla figura degli spaventapasseri. Le meccaniche di gioco, inoltre, offrono un sistema di combattimento più dinamico rispetto al recente Silent Hill 2, con un’enfasi particolare sul corpo a corpo e sull’azione diretta, in linea con le sfide psicologiche e fisiche che Hinako è chiamata ad affrontare. Pur essendo uno spin-off, il gioco è stato concepito per essere godibile anche da chi si avvicina per la prima volta alla serie. Allo stesso tempo, contiene numerosi richiami e dettagli pensati per i fan storici, mantenendo intatta l’essenza dell’horror psicologico che ha reso celebre il franchise. Su PlayStation 5 Pro sarà inoltre disponibile una modalità grafica avanzata che assicura una maggiore fluidità e stabilità del frame rate, migliorando ulteriormente l’esperienza visiva durante le fasi più intense del gioco.