Smart working e workation: l'evoluzione del lavoro flessibile in vista dell'estate

Secondo i dati elaborati dall'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2025 i lavoratori agili in Italia hanno raggiunto la quota di 3.575 milioni, registrando un incremento dello 0,6% rispetto all'anno precedente. Questa evoluzione ridefinisce i confini della postazione fissa, alternando l'ufficio tradizionale a seconde case, spazi di coworking, treni e strutture ricettive. Spostarsi costantemente richiede strumenti tecnologici affidabili, capaci di mantenere la piena operatività professionale anche nelle situazioni più rumorose, come durante un tragitto in treno o in aeroporto. Tra le soluzioni sviluppate per rispondere a tali esigenze logistiche si inseriscono i nuovi dispositivi audio Liberty 5 Pro e Liberty 5 Pro Max di Soundcore by Anker, distribuiti attraverso Amazon e il portale ufficiale di Anker Italy.

Sotto il profilo tecnico, questi strumenti integrano il chip AI THUS e un modello algoritmico basato su reti neurali, supportati da una matrice composta da otto microfoni e due sensori a conduzione ossea, una configurazione progettata per isolare la voce dell'utente dal rumore di fondo. Il sistema di cancellazione attiva del rumore si affida alla tecnologia Adaptive ANC 4.0, che effettua fino a 384.000 scansioni ambientali al secondo per calibrare l'attenuazione delle frequenze esterne, raddoppiando l'efficacia rispetto alla generazione precedente della stessa linea.

Inoltre, il modello superiore introduce la funzione “AI Note-Taker”, un sistema che permette la registrazione delle sessioni di riunione direttamente tramite l'hardware della custodia di ricarica, escludendo la necessità di attivare lo smartphone. L'adozione di simili tecnologie riflette la trasformazione di un mercato del lavoro in cui l'operatività non è più vincolata a un luogo fisico predefinito, ma si sposta fluidamente lungo le reti di trasporto e i luoghi di domicilio temporaneo, trasformando gli accessori audio in veri e propri presidi della produttività individuale.