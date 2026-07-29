Splatoon Raiders per Switch 2: Nintendo reinventa Splatoon in singolo

Splatoon Raiders porta la celebre serie Nintendo nel mondo del PvE con una nuova avventura ricca di esplorazione, combattimenti e meccaniche da looter shooter, senza perdere il gameplay che ha reso iconico il franchise

Dopo aver conquistato milioni di giocatori con tre capitoli principali basati sul multiplayer competitivo, Nintendo cambia completamente rotta con Splatoon Raiders, il primo spin-off della serie. Questa volta niente battaglie PvP tra Inkling e Octoling, ma un’avventura interamente dedicata al single player e alla cooperativa PvE, arricchita da meccaniche da looter shooter e una forte componente di progressione.

Un’avventura tra misteriose isole

La storia porta il giocatore sulle enigmatiche Spirhalite Islands insieme al Trio Triglio. Un violento vortice d’acqua travolge l’elicottero del gruppo, costringendolo a un atterraggio di fortuna su un arcipelago appena riemerso dall’oceano. Da qui prende il via la ricerca di preziosi tesori e di una via per tornare a casa.

La trama non punta certo a stupire con grandi colpi di scena, ma svolge perfettamente il suo compito: fornire un contesto credibile a un gameplay che diventa rapidamente coinvolgente. Il cuore dell’esperienza rimane inconfondibilmente quello della serie. Colorare il terreno continua a essere la meccanica principale, permettendo di nuotare rapidamente nell’inchiostro, evitare gli attacchi nemici e raggiungere nuove aree della mappa.

Questa semplice idea continua a funzionare alla perfezione, sia durante gli scontri sia nelle sezioni platform, dove velocità e fluidità dei movimenti si fondono in maniera naturale. Tuffarsi nella vernice e riemergere qualche metro più avanti resta estremamente soddisfacente e rende ogni combattimento dinamico e spettacolare.

Le missioni alternano livelli più lineari a mappe aperte dove bisogna raccogliere cristalli per attivare obiettivi più grandi. In queste sezioni entrano in gioco elementi come percorsi sull’acqua, tunnel di vento e combattimenti sempre più intensi contro orde di nemici. Inoltre è possibile affrontare numerose missioni insieme a un amico in cooperativa oppure con altri giocatori online.

Combattimenti sempre più impegnativi

Con il progredire dell’avventura la difficoltà cresce sensibilmente. Alcune missioni mettono il giocatore contro ondate di nemici entro un tempo limite, obbligando a gestire con attenzione equipaggiamento, abilità e posizionamento.

Ogni creatura richiede un approccio diverso: alcuni avversari costringono a cambiare continuamente posizione, altri espongono punti deboli solo per pochi istanti, mentre altri ancora ricoprono il terreno di sostanze pericolose che obbligano a muoversi senza sosta.

Nintendo riesce però a mantenere il gioco accessibile grazie alla possibilità di modificare la difficoltà o semplicemente affrontare altre attività per potenziare il proprio personaggio prima di ritentare le sfide più impegnative. La grande novità di Splatoon Raiders è rappresentata dalla forte componente RPG e looter shooter.

Ogni missione completata permette infatti di ottenere materiali, risorse e nuove armi da utilizzare per migliorare praticamente ogni aspetto dell’avventura. I serbatoi disponibili modificano profondamente lo stile di gioco: c'è quello orientato ai danni elevati, quello veloce, ideale per aumentare mobilità e rapidità, e infine quello tattico, pensato per chi preferisce torrette, bombe e supporto tattico.

Ogni configurazione può essere ulteriormente personalizzata tramite gadget e modificatori, creando build completamente differenti tra loro. A questo si aggiunge un arsenale enorme composto da oltre cento varianti di armi, caratterizzate da rarità, statistiche e bonus differenti. Trovare il proprio equipaggiamento ideale e potenziarlo progressivamente rappresenta uno degli aspetti più gratificanti dell’intera esperienza.

Costruire la propria strategia

La personalizzazione è uno dei maggiori punti di forza del gioco. Quando una missione si rivela troppo difficile, basta tornare alla base, modificare la build, cambiare Serbatoio o sperimentare nuove combinazioni di abilità prima di riprovarci.

Nintendo riesce a trovare un ottimo equilibrio tra profondità e semplicità: il sistema offre numerose possibilità senza risultare mai eccessivamente complicato, permettendo di dedicare la maggior parte del tempo all’azione piuttosto che ai menu.

Anche sul piano artistico Splatoon Raiders convince pienamente. Le isole risultano vive e ben collegate tra loro, mentre l’inchiostro colorato trasforma rapidamente gli scenari naturali in autentiche esplosioni di colore. I nemici sono animati con grande cura e ogni area possiede una forte personalità visiva.

Ottimo anche il comparto sonoro, capace di accompagnare perfettamente ogni momento dell’avventura con brani energici durante l’esplorazione e musiche più tese nei combattimenti più impegnativi.

Splatoon Raiders dimostra che la serie può funzionare perfettamente anche al di fuori del multiplayer competitivo. Nintendo prende le solide basi dei contenuti single player già visti nei capitoli principali e le espande con un sistema di progressione ricco, meccaniche da looter shooter ben integrate e una cooperativa divertente che aggiunge ulteriore longevità.

Qualche missione tende a ripetersi e alcuni obiettivi vengono riutilizzati più del necessario, ma il divertimento resta costante grazie a un gameplay estremamente fluido e a un sistema di personalizzazione sorprendentemente profondo.

Per chi sperava di vedere Splatoon evolversi senza perdere la propria identità, Raiders rappresenta probabilmente il passo nella direzione giusta: un’avventura coloratissima, ricca di contenuti e capace di dimostrare che l’universo creato da Nintendo ha ancora moltissimo da offrire.

Il gioco è stato recensito grazie a una copia digitale fornita dal publisher; è disponibile solo su Switch 2. È sviluppato e pubblicato da Nintendo.