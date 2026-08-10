Spotify testa un comando per saltare la pubblicità nei podcast

Spotify sta sperimentando internamente una nuova funzione che permette agli utenti Premium di saltare gli spazi pubblicitari all'interno dei podcast. Lo strumento, chiamato "Skip Ahead", è già disponibile in alcuni mercati selezionati e consente di superare non solo le interruzioni pubblicitarie vere e proprie, ma anche intro, messaggi di sponsorizzazione e persino i richiami agli abbonamenti a pagamento della piattaforma.

Il funzionamento è immediato: non appena inizia un'interruzione pubblicitaria, sullo schermo compare un pulsante "Skip Ahead". Un singolo tocco riporta l'ascoltatore all'inizio della sezione successiva, dopo la fine della pubblicità. Il pulsante appare esclusivamente in corrispondenza di annunci, promozioni o introduzioni.

Spotify non ha comunicato pubblicamente l'esistenza di questa funzione. A scoprirla è stato Podnews, che ha trovato tracce dello strumento sia in show che ospitano pubblicità di concorrenti diretti di Spotify nel settore degli annunci podcast, come Acast, Audacy e il New York Times, sia all'interno di produzioni proprietarie della piattaforma.