circle x black
Cerca nel sito
 

Spotify testa un comando per saltare la pubblicità nei podcast

sponsor

La funzione consente agli utenti Premium di evitare interruzioni pubblicitarie, promo e sponsorizzazioni con un solo tocco. Il colosso svedese non l'ha ancora annunciata ufficialmente

Spotify testa un comando per saltare la pubblicità nei podcast
10 agosto 2026 | 12.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Spotify sta sperimentando internamente una nuova funzione che permette agli utenti Premium di saltare gli spazi pubblicitari all'interno dei podcast. Lo strumento, chiamato "Skip Ahead", è già disponibile in alcuni mercati selezionati e consente di superare non solo le interruzioni pubblicitarie vere e proprie, ma anche intro, messaggi di sponsorizzazione e persino i richiami agli abbonamenti a pagamento della piattaforma.

Il funzionamento è immediato: non appena inizia un'interruzione pubblicitaria, sullo schermo compare un pulsante "Skip Ahead". Un singolo tocco riporta l'ascoltatore all'inizio della sezione successiva, dopo la fine della pubblicità. Il pulsante appare esclusivamente in corrispondenza di annunci, promozioni o introduzioni.

Spotify non ha comunicato pubblicamente l'esistenza di questa funzione. A scoprirla è stato Podnews, che ha trovato tracce dello strumento sia in show che ospitano pubblicità di concorrenti diretti di Spotify nel settore degli annunci podcast, come Acast, Audacy e il New York Times, sia all'interno di produzioni proprietarie della piattaforma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Spotify podcast pubblicità audio
Vedi anche
Delfini a pochi metri dalla riva in Romagna tra acrobazie e giochi d'acqua - Video
Del Vecchio trova un accordo con Sara Soldati su affidamento figlia: "E' il meglio per la bambina"
Mercati cauti nella settimana di Ferragosto, petrolio in rialzo - Video
Attentato a Ranucci, Lavitola lascia la sua abitazione accompagnato dai carabinieri - Video
Terremoto in Colombia, crolla la cupola della cattedrale a Manizales - Video
Mark Zuckerberg sfida il campione di arti marziali in mezzo a un lago, il video del combattimento
News to go
Chiusura estiva del Parlamento, le date
Jovanotti e Alfa portano la loro 'Buon vento' sul palco di Olbia - Video
'Codice' su Rai1, Barbara Carfagna: "L'Europa può essere sovrana senza controllare le tecnologie?"
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza