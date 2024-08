Squid Game stagione 2: dal 26 dicembre su Netflix inizia il gioco. Quello vero. - Il video

Torna la serie coreana da record che ha appassionato tutto il mondo con una lettera del creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk e con un nuovissimo teaser trailer. Annunciata ufficialmente anche la terza stagione in arrivo nel 2025

Inizia il gioco, quello vero: la seconda attesissima stagione di Squid Game è in arrivo in esclusiva su Netflix dal 26 dicembre 2024. A tre anni dal debutto della prima stagione, il creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk ha inviato una lettera ai fan di tutto il mondo, ha annunciato anche che la terza stagione di Squid Game arriverà nel 2025 e sarà il capitolo finale della serie coreana da record.

Tre anni dopo aver vinto lo Squid Game, il Giocatore 456 vuole porre fine l malvagio gioco cercando di eliminare chi lo ha ideato e organizzato. Gi-hun inizia dal luogo più ovvio: cerca l'uomo in abito elegante che gioca a ddakji nella metropolitana. Ma quando i suoi sforzi producono finalmente dei risultati, la strada per distruggere l'organizzazione si rivela più letale di quanto immaginasse: per porre fine al gioco, deve rientrarvi.

Il regista Hwang Dong-hyuk, che ha fatto la storia ai 74esimi Emmy® diventando il primo asiatico a vincere il premio Miglior Regia per una Serie Drammatica, riprende il suo ruolo di regista, scrittore e produttore della serie. Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo riprendono i loro ruoli dalla prima stagione, con una lista impeccabile di nuovi membri del cast, tra cui Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri e Won Ji-an, che completano l'ensemble dei pittoreschi personaggi della nuova stagione.

Di seguito il teaser trailer della nuova stagione in uscita il 26 dicembre