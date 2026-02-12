Starbucks rinnova l'infrastruttura europea con la tecnologia Adyen

Starbucks Coffee Company ha ufficializzato il completamento della transizione verso la piattaforma tecnologico-finanziaria di Adyen per la gestione dei pagamenti in 943 punti vendita tra Regno Unito, Austria e Svizzera. L'operazione ha comportato l'installazione di 2.375 terminali di ultima generazione, consolidando un'infrastruttura unificata volta a ottimizzare l'efficienza operativa.

Efficienza del rollout e impatto operativo

Il processo di implementazione si è distinto per la rapidità d'esecuzione: l'aggiornamento tecnologico di 900 store è stato completato in sole sette settimane. Nei periodi di massima attività, il ritmo di installazione ha raggiunto i 125 punti vendita a settimana, senza richiedere la chiusura temporanea dei locali o l'interruzione del servizio al pubblico.

Ad oggi, il sistema ha già gestito le transazioni relative a oltre 20 milioni di consumazioni. Secondo i riscontri dei collaboratori dei punti vendita, il nuovo ecosistema digitale risulta più rapido e intuitivo, riducendo i tempi di attesa alla cassa e semplificando le procedure di chiusura contabile.

Resilienza offline: la tecnologia Store and Forward

Uno degli aspetti tecnici più rilevanti della partnership riguarda la continuità del servizio in scenari di connettività degradata. Grazie alla funzionalità "Store and Forward", i terminali Adyen sono in grado di processare e crittografare i pagamenti anche in caso di guasti alla rete Wi-Fi o interruzioni del segnale internet.

Le transazioni effettuate offline vengono memorizzate in sicurezza e trasmesse per l'elaborazione finale non appena la connessione viene ripristinata. I dati indicano che, da agosto 2025 ad oggi, questa tecnologia ha permesso di recuperare oltre 45.000 transazioni che sarebbero altrimenti andate perse a causa di problemi tecnici di rete.

Visione strategica e partnership internazionale

La collaborazione europea si inserisce in una strategia di respiro globale, seguendo la partnership già attiva tra Adyen e Alsea (licenziatario Starbucks) nel mercato messicano. L'obiettivo è creare un'esperienza di acquisto omogenea che prescinda dai confini geografici.

Alexa von Bismarck, President EMEA di Adyen, ha sottolineato come la modernizzazione dell'infrastruttura di pagamento sia diventata un fattore di protezione diretta dei ricavi: "Starbucks opera su una scala straordinaria, dove ogni secondo di uptime è fondamentale. Grazie a una piattaforma di pagamento unificata, Starbucks ha semplificato le operation in-store e acquisito la resilienza necessaria per servire i clienti senza interruzioni".

Dall'altro lato, John Elliot, VP Technology EMEA di Starbucks, ha ribadito l'importanza dell'affidabilità tecnologica a supporto dell'ospitalità: "La nostra partnership con Adyen garantisce che la nostra tecnologia di pagamento sia solida quanto il nostro servizio. Questa stabilità permette ai nostri team di concentrarsi sugli ospiti e sul caffè che amano".