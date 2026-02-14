Stern produce un flipper per i 30 anni di Pokémon, in tre varianti

In occasione del trentesimo anniversario del brand, la casa di Chicago presenta tre versioni dedicate ai collezionisti, e la più preziosa arriva a costare 13 mila dollari

Stern Pinball, leader mondiale nel settore dell'intrattenimento arcade, ha ufficializzato la collaborazione con The Pokémon Company per il lancio di un cabinato dedicato alla celebre saga giapponese. In coincidenza con le celebrazioni per il trentennale del franchise, l'azienda statunitense propone un'esperienza che fonde la meccanica classica delle palline d’acciaio con l'universo di Pikachu e compagni. I giocatori possono cimentarsi in battaglie contro i rivali e il Team Rocket, sfidando il boss Giovanni nel tentativo di completare la propria collezione attraverso un sistema di cattura meccanico integrato nel piano di gioco.

L'offerta commerciale si articola su tre varianti con costi progressivi, partendo dai 6.999 dollari della versione Pro per arrivare ai 12.999 dollari della Limited Edition, prodotta in soli 750 esemplari globali. Oltre alla presenza della colonna sonora originale e di clip tratte dalla serie animata, le macchine vantano componenti interattive di rilievo, come la mongolfiera di Meowth che scende nell'arena di gioco e un Pikachu animatronico che reagisce in tempo reale ai successi dell'utente. I modelli Premium e Limited Edition includono inoltre un elettromagnete interattivo progettato per aumentare l'imprevedibilità della pallina durante le sequenze di combattimento.

Una delle innovazioni tecniche più rilevanti riguarda l'impiego della tecnologia SPIKE 3 e l'integrazione con la piattaforma Insider Connected. Grazie a questo sistema, ogni Pokémon catturato durante la partita viene registrato sul profilo digitale dell'utente, rendendo i progressi consultabili tramite app. Il design estetico è curato nei minimi dettagli, con elementi tematici che spaziano dal pomello di lancio a forma di Master Ball fino ai sistemi di illuminazione dinamica riservati alla versione più esclusiva. Con questa operazione, Stern punta con decisione al mercato del collezionismo di lusso, trasformando la nostalgia per i primi Game Boy in un oggetto di alta ingegneria meccanica.