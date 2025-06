Super Smash Bros. Ultimate ha un problema su Switch 2

Nintendo prosegue il lavoro di ottimizzazione dei titoli esistenti per garantirne la piena compatibilità con Switch 2, inclusi i giochi di propria produzione. Tra questi figura Super Smash Bros. Ultimate, che sarà supportato dalla nuova console, seppur con alcune limitazioni tecniche attualmente in fase di risoluzione. Nel corso dei test condotti internamente, Nintendo ha rilevato specifiche criticità legate all’utilizzo dei personaggi Mii Fighter in sessioni online tra utenti che impiegano console di generazione diversa. In particolare, si segnalano due problemi principali.

Nel primo caso, in partite online tra una Switch di prima generazione e una Switch 2, l’utilizzo di un Mii Fighter come personaggio può causare l’interruzione immediata del match. Inoltre, le miniature dei Mii Fighter potrebbero non essere salvate correttamente nel sistema. La società ha confermato di essere già al lavoro su un aggiornamento correttivo, che sarà distribuito prossimamente. Fino al rilascio della patch, si consiglia agli utenti di evitare l’uso dei Mii Fighter durante le partite online miste, optando per altri personaggi disponibili nel roster.