Svelato il programma del premio ANGI, alla conferenza special guest Federica Masolin

La settima edizione del "Premio Nazionale Angi 2024 - Oscar dell’Innovazione", organizzata dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori e presentata presso gli Uffici del Parlamento Europeo a Milano, ha segnato un altro significativo momento di celebrazione per talenti emergenti e imprese innovative. Questo evento è diventato un appuntamento imprescindibile nel panorama dell'innovazione europea, sottolineando l'importanza della meritocrazia e del talento giovanile.

L'iniziativa è stata fortemente supportata da figure importanti come Federica Masolin, giornalista e volto noto di Sky Calcio, che ha ricevuto l'Innovation Leader Award, evidenziando l'importanza dell'innovazione nel settore dell'informazione. Durante la sua presentazione, Masolin ha esplorato nuove dimensioni narrative nel racconto sportivo, ampliando l'orizzonte comunicativo attraverso tecniche innovative.

La conferenza ha anche visto la partecipazione di eminenti personalità del settore tecnologico e istituzionale, come Layla Pavone, esperta in digital transformation per il Comune di Milano, e Maurizio Molinari, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo a Milano. Ogni intervento ha contribuito a una discussione arricchente sulla traiettoria futura dell'innovazione in Italia.

L’appuntamento con il Premio Nazionale ANGI 2024 è per il prossimo 4 dicembre in una cornice d’eccezione: la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano presso la Camera di Commercio di Roma, situata nella storica Piazza di Pietra. L’evento, che si svolgerà dalle 8:30 alle 13:30, rappresenta un’occasione unica per celebrare il talento, la meritocrazia e l’innovazione nel panorama italiano, con una particolare attenzione ai giovani e alle imprese. L'evento ha anche offerto una piattaforma per il lancio del VII Rapporto "Giovani & Innovazione", curato da Lab21.01 e Angi Ricerche. Il rapporto ha messo in luce preoccupazioni critiche come la fuga di cervelli, evidenziando il bisogno urgente di politiche più efficaci per trattenere i talenti in Italia.