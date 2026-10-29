Switch Sports Resort: il ritorno dello sport domestico in versione vacanza

Nintendo lancia il nuovo capitolo della serie sportiva per Switch 2, che riprende il filone inaugurato da Wii Sports con un successo senza precedenti
Con più di 80 milioni di copie vendute, Wii Sports (2006) è uno dei videogiochi più famosi della storia. Nintendo ha ripreso la serie in diverse occasioni, e oggi propone un seguito della saga per Switch 2 che segue il primo Switch Sports, uscito nel 2022. Tre delle sei discipline del predecessore sono state riproposte: tennis, bowling e pallavolo. A queste si aggiungono golf e basket, già presenti in precedenti episodi della serie, e sette discipline inedite: boxe, tennis tavolo, tiro con l'arco, wrestling coi pollici, skateboard, jetski e pilotaggio di un piccolo aereo a elica.
Il sistema di controllo si basa sul movimento del controller. Nello skateboard il controller va tirato verso di sé per prendere velocità, inclinato per sterzare e sollevato per saltare ed eseguire acrobazie. Nel tennis tavolo i movimenti del polso permettono di imprimere effetto e di schiacciare la pallina. Il basket fa eccezione: al ritmo veloce dell'omonimo sport reale si sostituisce un meccanismo a turni. La lotta dei pollici presenta personaggi con dita di dimensioni sproporzionate.
Jetski e aereo consentono di esplorare l'isola in modo meno competitivo. Il primo permette di seguire i delfini rosa che saltano tra le onde; con l'aereo si sorvolano stadi, caffetterie e spiagge popolate da piccoli personaggi. Le due modalità richiamano le serie Nintendo Wave Race e Pilotwings, da tempo inattive.
Per il giocatore singolo è prevista una progressione a livelli nelle leghe dell'isola, una per ogni sport. Il superamento dei livelli sblocca capi di abbigliamento per personalizzare il proprio personaggio. Ogni disciplina offre inoltre varianti aggiuntive, tra cui percorsi a ostacoli nel bowling e una gara di tiri da tre punti nel basket.
Dopo una settimana di utilizzo quotidiano, il giudizio complessivo è positivo. Il gioco risulta adatto alle sessioni in compagnia e offre contenuti sufficienti per un utilizzo prolungato. Un ulteriore elemento unico della serie e qui riuscito più che mai è il coinvolgimento fisico richiesto ai giocatori, che li porta ad alzarsi dal divano e a consumare calorie divertendosi. I controller della nuova console sono precisi e interattivi più che mai, con un'ottima risposta e effetti di vibrazione realisitici, aggiornando ai tempi contemporanei un grandissimo classico.