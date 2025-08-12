circle x black
Take-Two, ricavi da record con il dominio incontrastato di GTA e Red Dead Redemption

Ricavi in crescita a 1,5 miliardi di dollari proiettano un 2026 ricco di attese, con i prossimi, grandi lanci pronti a rivoluzionare il mercato

12 agosto 2025 | 13.26
Redazione Adnkronos
Take-Two Interactive, la società madre di colossi come Rockstar Games e 2K, ha annunciato risultati finanziari straordinari per il trimestre fiscale concluso a giugno 2025, confermando la sua posizione di assoluta leadership nel settore. I numeri parlano chiaro: ricavi GAAP per 1,50 miliardi di dollari, in netta crescita rispetto agli 1,34 miliardi dell'anno precedente, e prenotazioni nette per 1,42 miliardi di dollari (+17%), superando ampiamente le aspettative del mercato.

A trainare questi numeri sono le vendite inarrestabili delle sue principali franchise, che continuano a crescere in un modo che ha pochi paragoni nell'industria. Grand Theft Auto, con vendite complessive che hanno superato i 455 milioni di copie, si conferma un fenomeno in continua espansione. A fare la parte del leone è l'intramontabile GTA V, che ha raggiunto e superato i 220 milioni di copie vendute in tutto il mondo, consolidando il suo status di prodotto di intrattenimento più venduto di sempre.

Il successo di Take-Two non si esaurisce con le avventure a Los Santos. Anche la saga western di Red Dead Redemption continua la sua corsa, raggiungendo 104 milioni di copie totali, trainata da un Red Dead Redemption 2 che ha superato le 79 milioni di copie e si conferma come il gioco più venduto degli ultimi sette anni negli Stati Uniti in termini di ricavi in dollari.

Ottimi risultati anche per NBA 2K, ora a 162 milioni di copie totali, e per Borderlands, che si attesta a 94 milioni di copie. Tredici delle franchise di Take-Two hanno almeno un titolo con più di 5 milioni di copie vendute, un segno della profonda diversificazione del catalogo, che include titoli di successo come Bioshock, Max Payne, Mafia, Bully e Midnight Club.

A commentare gli straordinari risultati è stato il CEO Strauss Zelnick, che ha dichiarato: “I nostri straordinari risultati del primo trimestre riflettono la domanda costante per le nostre franchise principali e la natura sempre più diversificata della nostra attività”. Zelnick ha inoltre annunciato un rialzo delle previsioni per le prenotazioni nette dell’anno fiscale 2026, portandole a 6,05-6,15 miliardi di dollari.

L'entusiasmo di Zelnick è alimentato anche dalle prospettive per i prossimi mesi. Il CEO ha infatti sottolineato il ruolo cruciale che il futuro di alcune serie avrà sul business dell'azienda. "GTA Online ha beneficiato del lancio record del Trailer 2 di GTA VI e del pacchetto estivo Money Fronts, con un aumento dei nuovi account del 50% anno su anno", ha aggiunto, confermando il clamore mediatico e l'impatto diretto sul numero di giocatori attivi.

L'attesa è ora tutta per i prossimi, grandi lanci. Zelnick ha infatti guardato al futuro con grande fiducia: “Guardiamo con enorme fiducia ai prossimi lanci: Mafia: The Old Country, NBA 2K26 e Borderlands 4”. Sebbene "Mafia: The Old Country" sia un titolo non ancora ufficializzato, l'accenno del CEO a un nuovo capitolo della saga ha riacceso le speranze dei fan, in attesa di un erede del fortunato Mafia: Definitive Edition.

Il futuro della compagnia appare quindi più luminoso che mai, con una community in fermento e l'attesa ormai alle stelle per il prossimo, epocale capitolo della saga di Grand Theft Auto .

Tag
Red Dead Redemption GTA Grand Theft Auto Take Two Rockstar 2K GTA V Mafia The Old Country GTA6 Strauss Zelnick
