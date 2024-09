TCL trasforma la TV in opera d'arte, e le altre novità da IFA

Carlos Li, CEO di TCL EUBG, ha aperto la conferenza sottolineando la crescita significativa dell'azienda cinese nel mercato europeo e la visione del brand per il futuro

TCL ha presentato la sua ultima gamma di prodotti alla Conferenza Stampa Globale di IFA 2024. Carlos Li, CEO di TCL EUBG, ha aperto la conferenza sottolineando la crescita significativa dell'azienda cinese nel mercato europeo e la visione del brand per il futuro. La compagnia si concentra su soluzioni di qualità, miglioramento dell'esperienza utente e sostenibilità. Li ha evidenziato come l'innovazione sia al centro della strategia di TCL, garantendo che il brand continui a soddisfare e superare le aspettative dei consumatori.

Presentati i TV QD-Mini LED serie X11H e il TCL NXTFRAME TV, evidenziando i progressi tecnologici che questi modelli portano sul mercato. La serie X11H offre un'esperienza cinematografica domestica senza pari grazie alla tecnologia QD-Mini LED, mentre il TV NXTFRAME trasforma gli spazi abitativi in gallerie d'arte immersive. Entrambi i modelli sono dotati di audio Bang & Olufsen. La Serie QD-Mini LED C765 è stata progettata per elevare l'intrattenimento domestico con una combinazione di tecnologia Mini LED di sesta generazione e pannello QLED PRO. Disponibile in varie dimensioni, offre immagini 4K HDR di alta qualità e un comparto audio di qualità con la firma di Onkyo.

TCL ha svelato la serie NXTPAPER 50, focalizzata sulla salute visiva e sull'integrazione dell'intelligenza artificiale. La tecnologia NXTPAPER 3.0 offre uno schermo ottimizzato per la visione prolungata, riducendo la luce blu e i riflessi. La serie integra anche funzionalità AI in collaborazione con Microsoft. TCL ha presentato anche il condizionatore d'aria FreshIN 3.0 e i frigoriferi Free Built-In e Combi. Il FreshIN 3.0 è dotato di avanzati sistemi di filtrazione dell'aria e di un'efficienza energetica A+++. I frigoriferi Free Built-In e Combi offrono soluzioni di stoccaggio personalizzabili e tecnologie di raffreddamento avanzate, integrando la tecnologia di sterilizzazione T-Fresh.