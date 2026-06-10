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Tech: Verona teatro di 'Brain', l'incontro di Archiva Group e Sap

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10 giugno 2026 | 13.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'evento 'Brain', organizzato da Archiva Group - realtà di primo piano nell'Enterprise Content and Process Management - in partnership con il colosso globale Sap, ha riunito oltre 140 tra top manager, responsabili tecnologici e specialisti di compliance. Il convegno si è concentrato sull'urgenza, per le imprese moderne, di adottare modelli operativi sempre più integrati, intelligenti e orientati alla conformità normativa, capaci di orchestrare con efficacia dati, flussi di lavoro e relazioni all'interno del perimetro Sap. Fulcro del dibattito è stato il potenziale dell'Intelligenza Artificiale: una tecnologia che, se declinata con consapevolezza e rigore strategico, rappresenta oggi una risorsa imprescindibile per l'evoluzione del business.

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