The Sims 4 celebra l’Africa occidentale con un aggiornamento ricco di cultura

Un aggiornamento gratuito porta in The Sims 4 colori, cultura e sapori dell’Africa occidentale, mentre il team risolve oltre 150 problemi segnalati dai giocatori e riporta MySims su Apple Arcade

The Sims 4 torna a sorprendere con un aggiornamento che è molto più di un semplice refresh estetico. Questa volta Maxis guarda verso l’Africa occidentale, portando nel gioco colori, motivi e tradizioni artigianali che trasformano le case dei Sims in un’esplosione di creatività e identità culturale. È un omaggio realizzato insieme al Pan African Gaming Group (PAGG) e a un gruppo di Simmers legati direttamente ai paesi dell’Africa occidentale o alla diaspora nera nel Regno Unito e in Nord America. Il risultato è un pacchetto gratuito che ha l’obiettivo non solo di arricchire il gameplay, ma di raccontare storie.

I nuovi oggetti Build/Buy trasmettono quel senso di artigianalità viva tipico dei mercati e dei laboratori della regione: lampade con paralumi intrecciati, quadri, tessuti e superfici che sembrano realizzati a mano. Le palette cromatiche, piene di contrasti e dettagli, contribuiscono a dare carattere a qualsiasi ambiente. Anche il guardaroba dei Sims si rinnova, abbracciando pattern tradizionali e colori gioiello: tute vivaci, camicie stampate che catturano l’attenzione e vestiti pensati anche per bambini, per una rappresentazione più ampia e inclusiva.

L’aggiornamento tocca anche la cucina, introducendo uno dei piatti più iconici del continente: il riso Jollof, accompagnato da cosce di pollo e platano fritto. Una scelta che aggiunge sapore — letteralmente — alle routine quotidiane dei Sims e che contribuisce a trasmettere cultura attraverso un linguaggio universale: il cibo.

La collaborazione con PAGG ha avuto un ruolo fondamentale: ogni oggetto, motivo o tonalità nasce con l’obiettivo dichiarato di rispettare le radici culturali da cui è ispirato. Non si tratta quindi di un semplice reskin estetico, ma di un aggiornamento che porta nel gioco sensibilità e rappresentazione.

Parallelamente, Maxis ha colto l’occasione per sistemare oltre 150 problemi segnalati dalla community. È un intervento massiccio, frutto di una collaborazione continua con i giocatori e una dimostrazione dell’impegno nel mantenere il gioco stabile e divertente, nonostante la sua complessità e la quantità di contenuti pubblicati negli anni.

Tra le correzioni più attese c’era finalmente la risoluzione del bug delle fotografie nere nell’inventario, la rimozione dell’interazione “Sabota” per i Sims che non hanno completato l’aspirazione “Devianza”, una maggiore reattività dei mixologi nei bar e una gestione più accurata dei tratti somatici trasmessi ai bambini. Anche alcune espansioni ricevono un ritocco: All’Avventura introduce un’asta per tende modulari mentre in Natura Incantata le fate smettono di apparire autonomamente in forma fatata quando l’opzione per limitarle a Innisgreen è attiva.

E per chi ama le esperienze alternative firmate EA, c’è una novità parallela: MySims e MySims Kingdom sono ora disponibili su Apple Arcade. Due titoli storici della serie tornano a nuova vita sotto forma di avventure mobile, riportando con sé personaggi iconici, missioni eccentriche e la libertà di costruire, decorare e dar forma al proprio mondo come solo MySims ha sempre saputo fare.