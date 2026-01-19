circle x black
TikTok introduce il rilevamento dell'età in Europa

La piattaforma di ByteDance implementerà un sistema basato sull'analisi comportamentale e dei profili per identificare gli account under 13, rispondendo alle crescenti pressioni dei regolatori europei

19 gennaio 2026 | 11.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

TikTok ha annunciato l'avvio imminente di una nuova tecnologia di rilevamento dell'età destinata specificamente al mercato europeo. Il sistema, già testato con successo nel Regno Unito durante l'ultimo anno, si basa su un'analisi incrociata delle informazioni del profilo, dei contenuti pubblicati e dei segnali comportamentali per individuare gli utenti che dichiarano un'età superiore a quella reale. A differenza di un automatismo rigido, le segnalazioni generate dall'algoritmo saranno sottoposte alla revisione di moderatori specializzati, evitando ban indiscriminati e garantendo un controllo umano prima della chiusura definitiva degli account sospetti.

L'iniziativa si inserisce in un quadro di forte scrutinio da parte delle autorità di regolamentazione internazionali, impegnate a bilanciare l'efficacia delle verifiche con la rigida tutela della privacy prevista dal GDPR. Mentre nazioni come l'Australia e la Danimarca stanno valutando o implementando limiti d'età ancora più stringenti per l'accesso ai social media, TikTok deve gestire anche delicate vicende legali negli Stati Uniti. Una recente causa legale ha infatti riacceso il dibattito sulla responsabilità degli algoritmi nella promozione di contenuti pericolosi che avrebbero coinvolto minori di tredici anni, rendendo l'identificazione precoce degli utenti vulnerabili una priorità non più rimandabile.

Sviluppato per conformarsi alle richieste della Commissione irlandese per la protezione dei dati, il sistema integra soluzioni tecnologiche già note nel settore, come la stima dell'età tramite scansione facciale fornita da Yoti per la gestione dei ricorsi. La società ha precisato che la nuova infrastruttura di sicurezza è stata progettata per rispondere alle peculiarità normative del territorio europeo, cercando di superare le criticità dei metodi di verifica tradizionali, spesso ritenuti poco efficaci o eccessivamente invasivi. Gli utenti residenti nell'Unione Europea inizieranno a ricevere notifiche formali circa l'attivazione di queste nuove misure di monitoraggio nel corso delle prossime settimane.

