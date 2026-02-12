Trimestre da record per Lenovo, AI sempre più importante

uello fra ottobre e dicembre 2025 è stato un nuovo trimestre da record per il gruppo Lenovo che ha visto ricavi al top (22,2 miliardi di dollari, +18% annuo), redditività in accelerazione e continua espansione dei ricavi legati all’AI. Balzo anche per gli utile netto rettificato che è aumentato del 36% su base annua raggiungendo 589 milioni di dollari, con un margine salito al 2,7%. L’AI - si sottolinea - è diventata un motore di crescita di primaria importanza per il Gruppo, con ricavi legati all’Intelligenza Artificiale in aumento del 72% su base annua e pari a quasi un terzo (32%) dei ricavi complessivi del Gruppo, trainati da una forte domanda in tutte le aree: dispositivi AI, infrastruttura, servizi e soluzioni. Lenovo ricorda come il gruppo abbia rafforzato la leadership di mercato in ambito PC e Smart Devices, mentre si sono registrati volumi e attivazioni record nel settore smartphone oltre a ricavi ai massimi storici sia per l’Infrastructure Solutions Group, sia per il Services and Solutions Group.

Peraltro per rispondere alla domanda di training AI pluriennale e alla crescita a lungo termine dell’inferenza AI, il Gruppo spiega di avere intrapreso una ristrutturazione strategica della propria attività ISG, con oneri di ristrutturazione nel trimestre pari a 285 milioni di dollari.

In dettaglio la divisione Intelligent Devices ha registrato una crescita complessiva dei ricavi del 14% su base annua, a 15,8 miliardi di dollari, mantenendo al contempo una redditività ai vertici del settore, nonostante la carenza di componenti a livello di settore e l’aumento dei costi, mantenendo la quota di mercato PC sull’anno solare più alta nella storia di Lenovo, pari al 24,9%. Quella trimestrale è aumentata di un punto percentuale su base annua, raggiungendo il 25,2%, con Lenovo che rimane l’unica azienda ad aver mai superato il 25% di quota globale nel mercato PC.

Commentando i risultati il presidente e CEO Yuanqing Yang sottolinea come "tutte le principali linee di business che hanno registrato una forte crescita a doppia cifra dei ricavi e con l’AI che si conferma un motore di crescita primario. Abbiamo implementato una ristrutturazione strategica della nostra attività Infrastructure Solutions, ponendola su un percorso solido verso una crescita sostenibile e redditizia. Guardando avanti, man mano che l’AI si integra sempre più nella vita quotidiana delle persone e nelle operazioni delle imprese, continueremo a promuovere l’Hybrid AI per cogliere le significative opportunità offerte dalla democratizzazione dell’AI, accelerare la crescita, migliorare la redditività e generare valore a lungo termine per i nostri azionisti.”