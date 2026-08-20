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Un leaker di GTA VI mostra contenuti rubati dal gioco

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Un video diffuso online mostrerebbe per la prima volta scene di gameplay reali, non semplici filmati promozionali. L'episodio si inserisce in una serie di fughe di notizie che continuano a precedere l'uscita del titolo, prevista per il 19 novembre

Un leaker di GTA VI mostra contenuti rubati dal gioco
20 agosto 2026 | 12.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un utente o un gruppo che si presenta con il nome "CyberLeek" ha pubblicato un nuovo filmato che mostrerebbe una copia funzionante di Grand Theft Auto VI. Nella clip si vede Jason Duval, uno dei due protagonisti del gioco, sparare contro un muro fino a formare la scritta "LEEK": un dettaglio che, secondo chi ha diffuso il materiale, dimostrerebbe di trovarsi effettivamente all'interno di una build giocabile e non di fronte a un semplice montaggio di sequenze già note.

Se confermata, la fuga rappresenterebbe un salto di qualità rispetto a quanto emerso finora. I leak precedenti avevano riguardato perlopiù filmati e materiali promozionali sottratti prima della loro pubblicazione ufficiale, mentre la presenza di un input diretto sul personaggio - la possibilità di fargli compiere un'azione non prevista in nessun trailer - suggerisce che qualcuno sia riuscito ad accedere a una versione eseguibile del gioco, sottratta ai sistemi di sicurezza di Rockstar Games.

Rockstar non ha commentato pubblicamente il nuovo episodio. La società ha però costruito negli anni un track record di reazioni rapide e aggressive nei confronti delle fughe di notizie legate a GTA VI, incluso il caso del 2022, quando oltre novanta filmati di una build di sviluppo erano stati diffusi online in seguito a una violazione informatica. Quell'episodio aveva spinto l'azienda a rafforzare in modo significativo le proprie misure di sicurezza interna, rendendo meno frequenti fughe di questo tipo.

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Grand Theft Auto VI GTA 6 leak videogiochi
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