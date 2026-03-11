circle x black
Modelli leggendari come il Nokia 8110 e il primo iPhone guidano un mercato del collezionismo tecnologico che ha superato i 450 milioni di dollari annui

11 marzo 2026 | 12.32
Redazione Adnkronos
Il fascino della tecnologia retrò ha trasformato dispositivi un tempo quotidiani in veri e propri simboli della cultura pop e oggetti del desiderio per i collezionisti di tutto il mondo. Nel 2026, icone come il Nokia 8110, celebre per la sua apparizione nel film Matrix, o il leggendario Motorola 8000x, il primo vero cellulare della storia, non sono più semplici strumenti obsoleti ma rarità ricercate. Accanto a questi, il Nokia 3310 continua a rappresentare un pilastro del settore per la sua robustezza, mentre il Motorola Razr V3 rimane un emblema di eleganza dei primi anni 2000.

Altrettanto rilevante è il segmento dei prodotti Apple: le prime edizioni dell’iPhone, specialmente se ancora sigillate nella pellicola originale, rappresentano l'apice del mercato, con vendite record che hanno superato i 190.000 dollari.

Il collezionismo di telefoni satellitari "vintage", principalmente fine anni '90 primi anni 2000, è di nicchia ma molto attivo, poiché questi dispositivi rappresentano la prima vera epoca della comunicazione globale portatile. I modelli più ricercati sono spesso quelli prodotti da Motorola per Iridium, oltre ad alcuni dispositivi Telit e Thuraya, specialmente se completi di dotazione originale.

Questa riscoperta dei "tesori tecnologici" ha generato nel 2025 un mercato estremamente redditizio, con stime annuali che indicano un volume d'affari globale superiore ai 450/500 milioni di dollari. Per i collezionisti più esperti, il settore si è trasformato in una vera e propria miniera d'oro dove la conservazione maniacale è l'unico parametro di valore reale: un dispositivo perfettamente conservato, completo di scatola, caricabatterie e manuale d'uso, può vedere il proprio prezzo lievitare esponenzialmente rispetto a un esemplare usurato e senza confezione originale.

