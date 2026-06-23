Valve fissa il debutto e i prezzi della Steam Machine, la sua console PC

Il PC compatto da salotto debutterà sul mercato il prossimo 29 giugno con un prezzo base di 1.039 euro. L'accesso all'acquisto sarà regolato da un sistema di prenotazione a estrazione per gestire la coda iniziale

Valve ha ufficializzato la data di lancio e i listini europei della Steam Machine, il dispositivo compatto progettato per integrare l'ecosistema PC all'interno dell'ambiente domestico. Le vendite cominceranno ufficialmente il 29 giugno, ma la distribuzione iniziale verrà regolata attraverso un sistema di registrazione. Un sorteggio programmato per questo giovedì alle 19:00 (ora italiana) stabilirà l'ordine casuale della lista d'attesa per gli utenti iscritti, mentre le richieste successive verranno accodate in ordine cronologico. I primi inviti per completare la transazione saranno spediti in concomitanza con l'uscita del prodotto.

La gamma si articola su quattro varianti commerciali. Il modello base da 512 GB viene proposto a 1.039 €, cifra che sale a 1.108 € se si sceglie il pacchetto comprensivo dello Steam Controller. Per le versioni dotate di uno spazio di archiviazione da 2 TB il costo è di 1.359 € per la console singola e di 1.428 € per la variante con controller incluso. Queste ultime configurazioni di fascia alta offrono inoltre due scocche intercambiabili supplementari nelle finiture in tessuto rosso e legno di noce massiccio.

Il posizionamento economico della Steam Machine si inserisce in una fascia di prezzo nettamente superiore rispetto alle attuali console da gioco. Dispositivi di riferimento come PlayStation 5 Digital, Xbox Series X e PlayStation 5 Pro si attestano rispettivamente a 599,99 €, 649,99 € e 899,99 €, dinamica condizionata anche dai recenti rincari del settore. Sul piano puramente prestazionale, le analisi tecniche indicano che la potenza espressa dalla macchina di Valve risulta sostanzialmente allineata a quella di una PlayStation 5 standard, hardware presente sul mercato da circa sei anni.