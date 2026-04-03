Vespa, iPhone e pellet: l’Italia di Subito nel 2025

In diciotto anni di attività di Subito.it, il mercato dell'usato in Italia ha subito una metamorfosi radicale, passando da una pratica percepita con riserbo a un comportamento d'acquisto rivendicato con orgoglio dalla maggioranza della popolazione. Giuseppe Pasceri, CEO di Subito, osserva come oggi la second hand sia diventata una scelta primaria per 2,8 milioni di utenti giornalieri, sottolineando che, se all'inizio “l’usato era percepito spesso come un ripiego dettato principalmente dalla necessità, oggi rappresenta una forma di consumo consapevole e piacevole". La sfida principale della piattaforma consiste nel “continuare a offrire un modello di recommerce profondamente autentico, garantendo allo stesso tempo gli standard di sicurezza e velocità a cui gli utenti sono abituati nell’ecommerce tradizionale”. L'obiettivo strategico resta quello di coniugare l'anima della compravendita tra privati con l'efficienza tecnologica, puntando su un equilibrio tra fiducia e innovazione.

I dati relativi alle 2,6 miliardi di ricerche effettuate nel 2025 delineano il profilo di un Paese che utilizza il digitale per conciliare passioni consolidate e nuove urgenze quotidiane. Se icone del Made in Italy come la Vespa e la Fiat Panda mantengono saldamente il primato nelle preferenze degli utenti, emerge un ruolo inedito del re-commerce come supporto al mondo del lavoro, testimoniato dall'incremento del 42,5% registrato dalla categoria dei veicoli commerciali. Pasceri evidenzia come questa tendenza dimostri che “la second hand viene sempre più vista come partner solido anche per i lavoratori e più in generale per il mondo professionale”, con una crescita significativa anche per strumenti tecnici come torni e fresatrici. Parallelamente, il settore tecnologico si conferma un pilastro inscindibile, trascinato dall'iPhone 16, che ha visto triplicare l'interesse con picchi di crescita dell'800%.

L'impatto del contesto economico e del caro energia ha influenzato pesantemente i flussi sulla piattaforma, orientando i consumatori verso soluzioni di riscaldamento alternative e apparecchi a basso consumo. Il CEO spiega che “il tema del caro energia emerge in modo evidente nella crescita delle ricerche legate agli elettrodomestici meno energivori” , evidenziando come le ricerche di pellet siano letteralmente decollate segnando un +133% nell'ultimo anno. In questa ottica, il mercato dell'usato non è più solo un'opportunità di sostenibilità ambientale, ma si configura come un vero e proprio “alleato quotidiano del proprio bilancio familiare”, permettendo agli italiani di gestire la vita quotidiana in modo pragmatico senza rinunciare alla qualità.

Accanto alle necessità economiche, persiste una community vivace legata al collezionismo e al gaming, settori dove la PlayStation è tornata protagonista con una crescita dell'11%. Per Pasceri, questo fenomeno suggerisce la presenza di un pubblico trasversale che “vive il gaming come un territorio identitario fatto di nostalgia, innovazione e ricerca del pezzo giusto”. In un mercato così vasto, che spazia dai Pokémon alle auto d'epoca, la sicurezza delle transazioni rimane la priorità assoluta per mantenere l'integrità del servizio. Secondo il manager, è fondamentale educare gli utenti a non abbandonare mai la piattaforma e a non condividere dati sensibili, poiché il compito dei player digitali è quello di “aiutare gli utenti a comportarsi nella vita virtuale con la stessa attenzione della vita reale”.