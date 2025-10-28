Attenzione: controlla in questa pagina le modalità specifiche per ogni visita guidata e verifica le visite con prenotazione tramite EventBrite, quando previste, che saranno attive da martedì 28 ottobre.
Scopri l’esperienza delle visite guidate alle mostre di Lucca Comics & Games: con gli artisti presenti, oppure con l’esperta guida dei curatori, per le Scuole… Vieni alla scoperta dei mondi, l’arte e le storie raccontate attraverso un’esperienza unica, intima e preziosa. A seguire tutte le opportunità durante il festival: ti aspettiamo!
MOSTRE IN ORDINE ALFABETICO
Akemi Takada – l’incantevole strada della fantasia
- Gio 30 Ott 16.00 (evento libero fino a esaurimento posti)
info a questo link
- Ven 31 Ott 12.00 (evento libero fino a esaurimento posti)
info a questo link
Alfred – Viaggio in Italia
- Mer 29 Ott 16.00 (evento su prenotazione)
info a questo link
- Gio 30 Ott 12.00 (evento su prenotazione)
info a questo link
- Ven 31 Ott 12.00 (evento su prenotazione)
info a questo link
- Sab 1 Nov 12.00 (evento su prenotazione)
info a questo link
- Dom 2 Nov 12.00 (evento su prenotazione)
info a questo link
Tetsuo Hara – Come un fulmine dal cielo
- Mer 29 Ott 15.00 (evento libero fino a esaurimento posti)
info a questo link
- Gio 30 Ott 10.30 (evento libero fino a esaurimento posti)
info a questo link
- Ven 31 Ott 09.00 (evento libero fino a esaurimento posti)
info a questo link
- Sab 1 Nov 10.30 (evento libero fino a esaurimento posti)
info a questo link
- Dom 2 Nov 10.30 (evento libero fino a esaurimento posti)
info a questo link
Forging the Myth: Art & Artifacts from the Workshop
- Mer 29 Ott 17.00 (evento su prenotazione)
info a questo link
- Gio 30 Ott 18.00 (evento su prenotazione)
info a questo link
- Ven 31 Ott 18.00 (evento su prenotazione)
info a questo link
- Sab 1 Nov 18.00 (evento su prenotazione)
info a questo link
- Dom 2 Nov 17.00 (evento su prenotazione)
info a questo link
Grazia La Padula – Disegnare l’inafferrabile
- Mer 29 Ott 17.30 (evento su prenotazione)
info a questo link
- Gio 30 Ott 18.00 (evento su prenotazione)
info a questo link
- Ven 31 Ott 18.00 (evento su prenotazione)
info a questo link
- Sab 1 Nov 17.30 (evento su prenotazione)
info a questo link
- Dom 2 Nov 15.00 (evento su prenotazione)
info a questo link
¡HOLA, TEX!
- Mer 29 Ott 12.00 (evento su prenotazione)
info a questo link
- Gio 30 Ott 12.00 (evento su prenotazione)
info a questo link
- Ven 31 Ott 18.00 (evento su prenotazione)
info a questo link
- Dom 2 Nov 11.00 (evento su prenotazione)
info a questo link
Kevin Eastman – A Twisted Ronin Ninja
- Mer 29 Ott 14.00 (evento su prenotazione)
info a questo link
- Gio 30 Ott 16.00 (evento su prenotazione)
info a questo link
- Ven 31 Ott 16.00 (evento su prenotazione)
info a questo link
info a questo link
- Sab 1 Nov 16.00 (evento su prenotazione)
info a questo link
- Dom 2 Nov 16.00 (evento su prenotazione)
info a questo link
L’eternauta: oltre lo spazio e il tempo
- Mer 29 Ott 12.00 (evento su prenotazione)
info a questo link
- Gio 30 Ott 12.00 (evento su prenotazione)
info a questo link
- Ven 31 Ott 12.00 (evento su prenotazione)
info a questo link
- Sab 1 Nov 11.45 (evento su prenotazione)
info a questo link
- Dom 2 Nov 12.15 (evento su prenotazione)
info a questo link
Les enfants? Terribles!
- Mer 29 Ott 09.15 (evento libero fino a esaurimento posti)
info a questo link
- Gio 30 Ott 11.00 (evento libero fino a esaurimento posti)
info a questo link
- Ven 31 Ott 11.00 (evento libero fino a esaurimento posti)
info a questo link
- Sab 1 Nov 11.00 (evento libero fino a esaurimento posti)
info a questo link
- Dom 2 Nov 11.00 (evento libero fino a esaurimento posti)
info a questo link
LIBROGAME40: Il protagonista sei tu!
- Ven 31 Ott 10.30 (evento libero fino a esaurimento posti)
info a questo link
- Sab 1 Nov 10.30 (evento libero fino a esaurimento posti)
info a questo link
- Dom 2 Nov 10.30 (evento libero fino a esaurimento posti)
info a questo link
Rébecca Dautremer – The artist is in
- Mer 29 Ott 18.00 (evento su prenotazione)
info a questo link
- Ven 31 Ott 18.00 (evento su prenotazione)
info a questo link
- Sab 1 Nov 18.00 (evento su prenotazione)
info a questo link
- Dom 2 Nov 18.00 (evento su prenotazione)
info a questo link
Sergio Algozzino – Invito a palazzo
- Mer 29 Ott 16.00 (evento libero fino a esaurimento posti)
info a questo link
- Gio 30 Ott 16.00 (evento libero fino a esaurimento posti)
info a questo link
- Ven 31 Ott 16.00 (evento libero fino a esaurimento posti)
info a questo link
- Sab 1 Nov 16.00 (evento libero fino a esaurimento posti)
info a questo link
CALENDARIO
29 OTTOBRE
Mostra: Les enfants? Terribles!
Orario inizio: 09.15
Orario fine 10.15
Luogo: Banca del Monte
(Evento dedicato alle scuole)
Mostra: L’eternauta: oltre lo spazio e il tempo
Orario inizio: 12.00
Orario fine: 12.45
Luogo: Palazzo Guinigi
(Eventbrite dal 28/10 13:00)
Mostra: ¡HOLA, TEX!
Orario inizio: 12.00
Orario fine: 13.00
Luogo: Palazzo Guinigi
(Eventbrite dal 28/10 13:00)
Mostra: Kevin Eastman – A Twisted Ronin Ninja
Orario inizio: 14.00
Orario fine: 14.30
Luogo: Palazzo Guinigi
(Eventbrite dal 28/10 13:00)
Mostra: Tetsuo Hara – Come un fulmine dal cielo
Orario inizio: 15.00
Orario fine: 16.00
Luogo: Chiesa dei Servi
(Evento libero fino a esaurimento posti)
Mostra: Alfred – Viaggio in Italia
Orario inizio: 16.00
Orario fine: 16.30
Luogo: Banca del Monte
(Eventbrite dal 28/10 13:00)
Mostra: Sergio Algozzino – Invito a palazzo
Orario inizio: 16.00
Orario fine: 17.00
Luogo: Palazzo Guinigi
(Evento libero fino a esaurimento posti)
Mostra: Forging the Myth: Art & Artifacts from the Workshop
Orario inizio: 17.00
Orario fine: 17.30
Luogo: Palazzo Guinigi
(Eventbrite dal 28/10 13:00)
Mostra: Grazia La Padula – Disegnare l’inafferrabile
Orario inizio: 17.30
Orario fine: 18.00
Luogo: Palazzo Guinigi
(Eventbrite dal 28/10 13:00)
Mostra: Rébecca Dautremer – The artist is in
Orario inizio: 18.00
Orario fine: 18.30
Luogo: Palazzo Guinigi
(Eventbrite dal 28/10 13:00)
30 OTTOBRE
Mostra: Grazia La Padula – Disegnare l’inafferrabile
Orario inizio: 10.00
Orario fine: 10.30
Luogo: Palazzo Guinigi
(Eventbrite dal 28/10 13:00)
Mostra: Tetsuo Hara – Come un fulmine dal cielo
Orario inizio: 10.30
Orario fine: 11.30
Luogo: Chiesa dei Servi
(Evento libero fino a esaurimento posti)
Mostra: Les enfants? Terribles!
Orario inizio: 11.00
Orario fine: 11.30
Luogo: Banca del Monte
(Eventbrite dal 28/10 13:00)
Mostra: Alfred – Viaggio in Italia
Orario inizio: 12.00
Orario fine: 12.30
Luogo: Banca del Monte
(Eventbrite dal 28/10 13:00)
Mostra: L’eternauta: oltre lo spazio e il tempo
Orario inizio: 12.00
Orario fine: 12.45
Luogo: Palazzo Guinigi
(Eventbrite dal 28/10 13:00)
Mostra: ¡HOLA, TEX!
Orario inizio: 12.00
Orario fine: 13.00
Luogo: Palazzo Guinigi
(Eventbrite dal 28/10 13:00)
Mostra: Kevin Eastman – A Twisted Ronin Ninja
Orario inizio: 16.00
Orario fine: 16.30
Luogo: Palazzo Guinigi
(Eventbrite dal 28/10 13:00)
Mostra: Akemi Takada – l’incantevole strada della fantasia
Orario inizio: 16.00
Orario fine: 16.45
Luogo: Polo Fiere
(Eventbrite dal 28/10 13:30)
Mostra: Sergio Algozzino – Invito a palazzo
Orario inizio: 16.00
Orario fine: 17.00
Luogo: Palazzo Guinigi
(Evento libero fino a esaurimento posti)
Mostra: Forging the Myth: Art & Artifacts from the Workshop
Orario inizio: 18.00
Orario fine: 18.30
Luogo: Palazzo Guinigi
(Eventbrite dal 28/10 13:30)
31 OTTOBRE
Mostra: Grazia La Padula – Disegnare l’inafferrabile
Orario inizio: 10.00
Orario fine: 10.30
Luogo: Palazzo Guinigi
(Eventbrite dal 28/10 13:30)
Mostra: LIBROGAME40: Il protagonista sei tu!
Orario inizio: 10.30
Orario fine: 11.00
Luogo: Real Collegio
(Evento libero fino a esaurimento posti)
Mostra: Tetsuo Hara – Come un fulmine dal cielo
Orario inizio: 09.00
Orario fine: 10.00
Luogo: Chiesa dei Servi
(Evento libero fino a esaurimento posti)
Mostra: Les enfants? Terribles!
Orario inizio: 11.00
Orario fine: 11.30
Luogo: Banca del Monte
(Eventbrite dal 28/10 13:30)
Mostra: Alfred – Viaggio in Italia
Orario inizio: 12.00
Orario fine: 12.30
Luogo: Banca del Monte
(Eventbrite dal 28/10 13:30)
Mostra: Akemi Takada – l’incantevole strada della fantasia
Orario inizio: 12.00
Orario fine: 12.45
Luogo: Polo Fiere
(Eventbrite dal 28/10 13:30)
Mostra: L’eternauta: oltre lo spazio e il tempo
Orario inizio: 12.00
Orario fine: 12.45
Luogo: Palazzo Guinigi
(Eventbrite dal 28/10 13:30)
Mostra: Kevin Eastman – A Twisted Ronin Ninja
Orario inizio: 16.00
Orario fine: 16.30
Luogo: Palazzo Guinigi
(Eventbrite dal 28/10 13:30)
Mostra: Sergio Algozzino – Invito a palazzo
Orario inizio: 16.00
Orario fine: 17.00
Luogo: Palazzo Guinigi
(Evento libero fino a esaurimento posti)
Mostra: Forging the Myth: Art & Artifacts from the Workshop
Orario inizio: 17.00
Orario fine: 17.30
Luogo: Palazzo Guinigi
(Eventbrite dal 28/10 13:30)
Mostra: Rébecca Dautremer – The artist is in
Orario inizio: 18.00
Orario fine: 18.30
Luogo: Palazzo Guinigi
(Eventbrite dal 28/10 13:30)
Mostra: ¡HOLA, TEX!
Orario inizio: 18.00
Orario fine: 19.00
Luogo: Palazzo Guinigi
(Eventbrite dal 28/10 13:30)
1 NOVEMBRE
Mostra: Tetsuo Hara – Come un fulmine dal cielo
Orario inizio: 10.30
Orario fine: 11.30
Luogo: Chiesa dei Servi
(Evento libero fino a esaurimento posti)
Mostra: LIBROGAME40: Il protagonista sei tu!
Orario inizio: 10.30
Orario fine: 11.00
Luogo: Real Collegio
(Evento libero fino a esaurimento posti)
Mostra: Les enfants? Terribles!
Orario inizio: 11.00
Orario fine: 11.30
Luogo: Banca del Monte
(Eventbrite dal 28/10 13:30)
Mostra: L’eternauta: oltre lo spazio e il tempo
Orario inizio: 11.45
Orario fine: 12.30
Luogo: Palazzo Guinigi
(Eventbrite dal 28/10 13:30)
Mostra: Alfred – Viaggio in Italia
Orario inizio: 12.00
Orario fine: 12.30
Luogo: Banca del Monte
(Eventbrite dal 28/10 14:00)
Mostra: Kevin Eastman – A Twisted Ronin Ninja
Orario inizio: 16.00
Orario fine:16.30
Luogo: Palazzo Guinigi
(Eventbrite dal 28/10 14:00)
Mostra: Sergio Algozzino – Invito a palazzo
Orario inizio: 16.00
Orario fine: 17.00
Luogo: Palazzo Guinigi
(Evento libero fino a esaurimento posti)
Mostra: Forging the Myth: Art & Artifacts from the Workshop
Orario inizio: 17.00
Orario fine: 17.30
Luogo: Palazzo Guinigi
(Eventbrite dal 28/10 14:00)
Mostra: Grazia La Padula – Disegnare l’inafferrabile
Orario inizio: 17.30
Orario fine: 18.00
Luogo: Palazzo Guinigi
(Eventbrite dal 28/10 14:00)
Mostra: Rébecca Dautremer – The artist is in
Orario inizio: 18.00
Orario fine: 18.30
Luogo: Palazzo Guinigi
(Eventbrite dal 28/10 14:00)
2 NOVEMBRE
Mostra: LIBROGAME40: Il protagonista sei tu!
Orario inizio: 10.30
Orario fine: 11.00
Luogo: Real Collegio
(Evento libero fino a esaurimento posti)
Mostra: Tetsuo Hara – Come un fulmine dal cielo
Orario inizio: 10.30
Orario fine: 11.30
Luogo: Chiesa dei Servi
(Evento libero fino a esaurimento posti)
Mostra: Les enfants? Terribles!
Orario inizio: 11.00
Orario fine: 11.30
Luogo: Banca del Monte
(Eventbrite dal 28/10 14:00)
Mostra: ¡HOLA, TEX!
Orario inizio: 11.00
Orario fine: 12.00
Luogo: Palazzo Guinigi
(Eventbrite dal 28/10 14:00)
Mostra: Alfred – Viaggio in Italia
Orario inizio: 12.00
Orario fine:12.30
Luogo: Banca del Monte
(Eventbrite dal 28/10 14:00)
Mostra: L’eternauta: oltre lo spazio e il tempo
Orario inizio: 12.15
Orario fine: 13.00
Luogo: Palazzo Guinigi
(Eventbrite dal 28/10 14:00)
Mostra: Grazia La Padula – Disegnare l’inafferrabile
Orario inizio: 15.00
Orario fine: 15.30
Luogo: Palazzo Guinigi
(Eventbrite dal 28/10 14:00)
Mostra: Kevin Eastman – A Twisted Ronin Ninja
Orario inizio: 16.00
Orario fine: 16.30
Luogo: Palazzo Guinigi
(Eventbrite dal 28/10 14:00)
Mostra: Forging the Myth: Art & Artifacts from the Workshop
Orario inizio: 17.00
Orario fine: 17.30
Luogo: Palazzo Guinigi
(Eventbrite dal 28/10 14:00)
Mostra: Rébecca Dautremer – The artist is in
Orario inizio: 18.00
Orario fine: 18.30
Luogo: Palazzo Guinigi
(Eventbrite dal 28/10 14:00)