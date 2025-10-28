circle x black
28 ottobre 2025 | 11.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 9 minuti

Attenzione: controlla in questa pagina le modalità specifiche per ogni visita guidata e verifica le visite con prenotazione tramite EventBrite, quando previste, che saranno attive da martedì 28 ottobre.

Scopri l’esperienza delle visite guidate alle mostre di Lucca Comics & Games: con gli artisti presenti, oppure con l’esperta guida dei curatori, per le Scuole… Vieni alla scoperta dei mondi, l’arte e le storie raccontate attraverso un’esperienza unica, intima e preziosa. A seguire tutte le opportunità durante il festival: ti aspettiamo!

MOSTRE IN ORDINE ALFABETICO

Akemi Takada – l’incantevole strada della fantasia

- Gio 30 Ott 16.00 (evento libero fino a esaurimento posti)

info a questo link

- Ven 31 Ott 12.00 (evento libero fino a esaurimento posti)

info a questo link

Alfred – Viaggio in Italia

- Mer 29 Ott 16.00 (evento su prenotazione)

info a questo link

- Gio 30 Ott 12.00 (evento su prenotazione)

info a questo link

- Ven 31 Ott 12.00 (evento su prenotazione)

info a questo link

- Sab 1 Nov 12.00 (evento su prenotazione)

info a questo link

- Dom 2 Nov 12.00 (evento su prenotazione)

info a questo link

Tetsuo Hara – Come un fulmine dal cielo

- Mer 29 Ott 15.00 (evento libero fino a esaurimento posti)

info a questo link

- Gio 30 Ott 10.30 (evento libero fino a esaurimento posti)

info a questo link

- Ven 31 Ott 09.00 (evento libero fino a esaurimento posti)

info a questo link

- Sab 1 Nov 10.30 (evento libero fino a esaurimento posti)

info a questo link

- Dom 2 Nov 10.30 (evento libero fino a esaurimento posti)

info a questo link

Forging the Myth: Art & Artifacts from the Workshop

- Mer 29 Ott 17.00 (evento su prenotazione)

info a questo link

- Gio 30 Ott 18.00 (evento su prenotazione)

info a questo link

- Ven 31 Ott 18.00 (evento su prenotazione)

info a questo link

- Sab 1 Nov 18.00 (evento su prenotazione)

info a questo link

- Dom 2 Nov 17.00 (evento su prenotazione)

info a questo link

Grazia La Padula – Disegnare l’inafferrabile

- Mer 29 Ott 17.30 (evento su prenotazione)

info a questo link

- Gio 30 Ott 18.00 (evento su prenotazione)

info a questo link

- Ven 31 Ott 18.00 (evento su prenotazione)

info a questo link

- Sab 1 Nov 17.30 (evento su prenotazione)

info a questo link

- Dom 2 Nov 15.00 (evento su prenotazione)

info a questo link

¡HOLA, TEX!

- Mer 29 Ott 12.00 (evento su prenotazione)

info a questo link

- Gio 30 Ott 12.00 (evento su prenotazione)

info a questo link

- Ven 31 Ott 18.00 (evento su prenotazione)

info a questo link

- Dom 2 Nov 11.00 (evento su prenotazione)

info a questo link

Kevin Eastman – A Twisted Ronin Ninja

- Mer 29 Ott 14.00 (evento su prenotazione)

info a questo link

- Gio 30 Ott 16.00 (evento su prenotazione)

info a questo link

- Ven 31 Ott 16.00 (evento su prenotazione)

info a questo link

- Sab 1 Nov 16.00 (evento su prenotazione)

info a questo link

- Dom 2 Nov 16.00 (evento su prenotazione)

info a questo link

L’eternauta: oltre lo spazio e il tempo

- Mer 29 Ott 12.00 (evento su prenotazione)

info a questo link

- Gio 30 Ott 12.00 (evento su prenotazione)

info a questo link

- Ven 31 Ott 12.00 (evento su prenotazione)

info a questo link

- Sab 1 Nov 11.45 (evento su prenotazione)

info a questo link

- Dom 2 Nov 12.15 (evento su prenotazione)

info a questo link

Les enfants? Terribles!

- Mer 29 Ott 09.15 (evento libero fino a esaurimento posti)

info a questo link

- Gio 30 Ott 11.00 (evento libero fino a esaurimento posti)

info a questo link

- Ven 31 Ott 11.00 (evento libero fino a esaurimento posti)

info a questo link

- Sab 1 Nov 11.00 (evento libero fino a esaurimento posti)

info a questo link

- Dom 2 Nov 11.00 (evento libero fino a esaurimento posti)

info a questo link

LIBROGAME40: Il protagonista sei tu!

- Ven 31 Ott 10.30 (evento libero fino a esaurimento posti)

info a questo link

- Sab 1 Nov 10.30 (evento libero fino a esaurimento posti)

info a questo link

- Dom 2 Nov 10.30 (evento libero fino a esaurimento posti)

info a questo link

Rébecca Dautremer – The artist is in

- Mer 29 Ott 18.00 (evento su prenotazione)

info a questo link

- Ven 31 Ott 18.00 (evento su prenotazione)

info a questo link

- Sab 1 Nov 18.00 (evento su prenotazione)

info a questo link

- Dom 2 Nov 18.00 (evento su prenotazione)

info a questo link

Sergio Algozzino – Invito a palazzo

- Mer 29 Ott 16.00 (evento libero fino a esaurimento posti)

info a questo link

- Gio 30 Ott 16.00 (evento libero fino a esaurimento posti)

info a questo link

- Ven 31 Ott 16.00 (evento libero fino a esaurimento posti)

info a questo link

- Sab 1 Nov 16.00 (evento libero fino a esaurimento posti)

info a questo link

CALENDARIO

29 OTTOBRE

Mostra: Les enfants? Terribles!

Orario inizio: 09.15

Orario fine 10.15

Luogo: Banca del Monte

(Evento dedicato alle scuole)

Mostra: L’eternauta: oltre lo spazio e il tempo

Orario inizio: 12.00

Orario fine: 12.45

Luogo: Palazzo Guinigi

(Eventbrite dal 28/10 13:00)

Mostra: ¡HOLA, TEX!

Orario inizio: 12.00

Orario fine: 13.00

Luogo: Palazzo Guinigi

(Eventbrite dal 28/10 13:00)

Mostra: Kevin Eastman – A Twisted Ronin Ninja

Orario inizio: 14.00

Orario fine: 14.30

Luogo: Palazzo Guinigi

(Eventbrite dal 28/10 13:00)

Mostra: Tetsuo Hara – Come un fulmine dal cielo

Orario inizio: 15.00

Orario fine: 16.00

Luogo: Chiesa dei Servi

(Evento libero fino a esaurimento posti)

Mostra: Alfred – Viaggio in Italia

Orario inizio: 16.00

Orario fine: 16.30

Luogo: Banca del Monte

(Eventbrite dal 28/10 13:00)

Mostra: Sergio Algozzino – Invito a palazzo

Orario inizio: 16.00

Orario fine: 17.00

Luogo: Palazzo Guinigi

(Evento libero fino a esaurimento posti)

Mostra: Forging the Myth: Art & Artifacts from the Workshop

Orario inizio: 17.00

Orario fine: 17.30

Luogo: Palazzo Guinigi

(Eventbrite dal 28/10 13:00)

Mostra: Grazia La Padula – Disegnare l’inafferrabile

Orario inizio: 17.30

Orario fine: 18.00

Luogo: Palazzo Guinigi

(Eventbrite dal 28/10 13:00)

Mostra: Rébecca Dautremer – The artist is in

Orario inizio: 18.00

Orario fine: 18.30

Luogo: Palazzo Guinigi

(Eventbrite dal 28/10 13:00)

30 OTTOBRE

Mostra: Grazia La Padula – Disegnare l’inafferrabile

Orario inizio: 10.00

Orario fine: 10.30

Luogo: Palazzo Guinigi

(Eventbrite dal 28/10 13:00)

Mostra: Tetsuo Hara – Come un fulmine dal cielo

Orario inizio: 10.30

Orario fine: 11.30

Luogo: Chiesa dei Servi

(Evento libero fino a esaurimento posti)

Mostra: Les enfants? Terribles!

Orario inizio: 11.00

Orario fine: 11.30

Luogo: Banca del Monte

(Eventbrite dal 28/10 13:00)

Mostra: Alfred – Viaggio in Italia

Orario inizio: 12.00

Orario fine: 12.30

Luogo: Banca del Monte

(Eventbrite dal 28/10 13:00)

Mostra: L’eternauta: oltre lo spazio e il tempo

Orario inizio: 12.00

Orario fine: 12.45

Luogo: Palazzo Guinigi

(Eventbrite dal 28/10 13:00)

Mostra: ¡HOLA, TEX!

Orario inizio: 12.00

Orario fine: 13.00

Luogo: Palazzo Guinigi

(Eventbrite dal 28/10 13:00)

Mostra: Kevin Eastman – A Twisted Ronin Ninja

Orario inizio: 16.00

Orario fine: 16.30

Luogo: Palazzo Guinigi

(Eventbrite dal 28/10 13:00)

Mostra: Akemi Takada – l’incantevole strada della fantasia

Orario inizio: 16.00

Orario fine: 16.45

Luogo: Polo Fiere

(Eventbrite dal 28/10 13:30)

Mostra: Sergio Algozzino – Invito a palazzo

Orario inizio: 16.00

Orario fine: 17.00

Luogo: Palazzo Guinigi

(Evento libero fino a esaurimento posti)

Mostra: Forging the Myth: Art & Artifacts from the Workshop

Orario inizio: 18.00

Orario fine: 18.30

Luogo: Palazzo Guinigi

(Eventbrite dal 28/10 13:30)

31 OTTOBRE

Mostra: Grazia La Padula – Disegnare l’inafferrabile

Orario inizio: 10.00

Orario fine: 10.30

Luogo: Palazzo Guinigi

(Eventbrite dal 28/10 13:30)

Mostra: LIBROGAME40: Il protagonista sei tu!

Orario inizio: 10.30

Orario fine: 11.00

Luogo: Real Collegio

(Evento libero fino a esaurimento posti)

Mostra: Tetsuo Hara – Come un fulmine dal cielo

Orario inizio: 09.00

Orario fine: 10.00

Luogo: Chiesa dei Servi

(Evento libero fino a esaurimento posti)

Mostra: Les enfants? Terribles!

Orario inizio: 11.00

Orario fine: 11.30

Luogo: Banca del Monte

(Eventbrite dal 28/10 13:30)

Mostra: Alfred – Viaggio in Italia

Orario inizio: 12.00

Orario fine: 12.30

Luogo: Banca del Monte

(Eventbrite dal 28/10 13:30)

Mostra: Akemi Takada – l’incantevole strada della fantasia

Orario inizio: 12.00

Orario fine: 12.45

Luogo: Polo Fiere

(Eventbrite dal 28/10 13:30)

Mostra: L’eternauta: oltre lo spazio e il tempo

Orario inizio: 12.00

Orario fine: 12.45

Luogo: Palazzo Guinigi

(Eventbrite dal 28/10 13:30)

Mostra: Kevin Eastman – A Twisted Ronin Ninja

Orario inizio: 16.00

Orario fine: 16.30

Luogo: Palazzo Guinigi

(Eventbrite dal 28/10 13:30)

Mostra: Sergio Algozzino – Invito a palazzo

Orario inizio: 16.00

Orario fine: 17.00

Luogo: Palazzo Guinigi

(Evento libero fino a esaurimento posti)

Mostra: Forging the Myth: Art & Artifacts from the Workshop

Orario inizio: 17.00

Orario fine: 17.30

Luogo: Palazzo Guinigi

(Eventbrite dal 28/10 13:30)

Mostra: Rébecca Dautremer – The artist is in

Orario inizio: 18.00

Orario fine: 18.30

Luogo: Palazzo Guinigi

(Eventbrite dal 28/10 13:30)

Mostra: ¡HOLA, TEX!

Orario inizio: 18.00

Orario fine: 19.00

Luogo: Palazzo Guinigi

(Eventbrite dal 28/10 13:30)

1 NOVEMBRE

Mostra: Tetsuo Hara – Come un fulmine dal cielo

Orario inizio: 10.30

Orario fine: 11.30

Luogo: Chiesa dei Servi

(Evento libero fino a esaurimento posti)

Mostra: LIBROGAME40: Il protagonista sei tu!

Orario inizio: 10.30

Orario fine: 11.00

Luogo: Real Collegio

(Evento libero fino a esaurimento posti)

Mostra: Les enfants? Terribles!

Orario inizio: 11.00

Orario fine: 11.30

Luogo: Banca del Monte

(Eventbrite dal 28/10 13:30)

Mostra: L’eternauta: oltre lo spazio e il tempo

Orario inizio: 11.45

Orario fine: 12.30

Luogo: Palazzo Guinigi

(Eventbrite dal 28/10 13:30)

Mostra: Alfred – Viaggio in Italia

Orario inizio: 12.00

Orario fine: 12.30

Luogo: Banca del Monte

(Eventbrite dal 28/10 14:00)

Mostra: Kevin Eastman – A Twisted Ronin Ninja

Orario inizio: 16.00

Orario fine:16.30

Luogo: Palazzo Guinigi

(Eventbrite dal 28/10 14:00)

Mostra: Sergio Algozzino – Invito a palazzo

Orario inizio: 16.00

Orario fine: 17.00

Luogo: Palazzo Guinigi

(Evento libero fino a esaurimento posti)

Mostra: Forging the Myth: Art & Artifacts from the Workshop

Orario inizio: 17.00

Orario fine: 17.30

Luogo: Palazzo Guinigi

(Eventbrite dal 28/10 14:00)

Mostra: Grazia La Padula – Disegnare l’inafferrabile

Orario inizio: 17.30

Orario fine: 18.00

Luogo: Palazzo Guinigi

(Eventbrite dal 28/10 14:00)

Mostra: Rébecca Dautremer – The artist is in

Orario inizio: 18.00

Orario fine: 18.30

Luogo: Palazzo Guinigi

(Eventbrite dal 28/10 14:00)

2 NOVEMBRE

Mostra: LIBROGAME40: Il protagonista sei tu!

Orario inizio: 10.30

Orario fine: 11.00

Luogo: Real Collegio

(Evento libero fino a esaurimento posti)

Mostra: Tetsuo Hara – Come un fulmine dal cielo

Orario inizio: 10.30

Orario fine: 11.30

Luogo: Chiesa dei Servi

(Evento libero fino a esaurimento posti)

Mostra: Les enfants? Terribles!

Orario inizio: 11.00

Orario fine: 11.30

Luogo: Banca del Monte

(Eventbrite dal 28/10 14:00)

Mostra: ¡HOLA, TEX!

Orario inizio: 11.00

Orario fine: 12.00

Luogo: Palazzo Guinigi

(Eventbrite dal 28/10 14:00)

Mostra: Alfred – Viaggio in Italia

Orario inizio: 12.00

Orario fine:12.30

Luogo: Banca del Monte

(Eventbrite dal 28/10 14:00)

Mostra: L’eternauta: oltre lo spazio e il tempo

Orario inizio: 12.15

Orario fine: 13.00

Luogo: Palazzo Guinigi

(Eventbrite dal 28/10 14:00)

Mostra: Grazia La Padula – Disegnare l’inafferrabile

Orario inizio: 15.00

Orario fine: 15.30

Luogo: Palazzo Guinigi

(Eventbrite dal 28/10 14:00)

Mostra: Kevin Eastman – A Twisted Ronin Ninja

Orario inizio: 16.00

Orario fine: 16.30

Luogo: Palazzo Guinigi

(Eventbrite dal 28/10 14:00)

Mostra: Forging the Myth: Art & Artifacts from the Workshop

Orario inizio: 17.00

Orario fine: 17.30

Luogo: Palazzo Guinigi

(Eventbrite dal 28/10 14:00)

Mostra: Rébecca Dautremer – The artist is in

Orario inizio: 18.00

Orario fine: 18.30

Luogo: Palazzo Guinigi

(Eventbrite dal 28/10 14:00)

