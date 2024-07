Warner Bros. Games acquisisce Player First Games, sviluppatore di MultiVersus

Warner Bros. Games ha annunciato l'acquisizione di Player First Games, il team di sviluppo del gioco di combattimento free-to-play MultiVersus. Player First Games continuerà ad operare sotto la guida dei co-fondatori Tony Huynh e Chris White. Il capo dello studio Huynh e il responsabile della tecnologia White riporteranno a Carlos Barbosa, vicepresidente e capo dello studio di Warner Bros. Games San Diego. "Abbiamo lavorato con Player First Games per diversi anni per creare e lanciare MultiVersus, e siamo molto lieti di accogliere questo talentuoso team in Warner Bros. Games", ha dichiarato David Haddad, presidente di Warner Bros. Games, in un comunicato stampa. "Il brillante e creativo team di Player First Games aggiunge ulteriori capacità di sviluppo alle nostre già estese competenze."

Tony Huynh, co-fondatore e capo dello studio di Player First Games, ha aggiunto: "Il nostro team è entusiasta di unirsi alla famiglia Warner Bros. Games e riteniamo che questo sarà positivo per MultiVersus nel suo complesso. Stiamo lavorando per rendere l'esperienza di gioco di MultiVersus la migliore possibile e avere il nostro team di sviluppo integrato con il publisher è ottimale per i giocatori." MultiVersus è attualmente disponibile per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam.