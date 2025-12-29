Un Wi-Fi lento? Non sempre dipende dalla sua potenza di connessione. Sicuramente avere un router affidabile aiuta a non avere problemi quando si lavora da casa oppure si utilizzano i servizi di streaming, sia su cellulare che da computer, ma non è l'unico fattore a incidere. Secondo quanto riporta un esperto citato dall'Express infatti, la posizione del Wi-Fi incide molto sulla sua funzionalità e sulla velocità di rete. In particolare, ci sono cinque oggetti vicino a cui è fortemente sconsigliato posizionare il router, e che potrebbero essere dannosi per la connessione internet della casa.

Gli oggetti 'anti Wi-Fi'

Il primo degli oggetti 'anti Wi-Fi' si trova, spesso, in cucina. Il forno a microonde è 'nemico' del router domestico, in quanto le sue onde magnetiche operano sulla stessa frequenza del Wi-Fi. Stesso discorso per quanto riguarda dispositivi come i baby monitor e alcuni strumenti che utilizzano il Bluetooth, come casse o altoparlanti. Bisogna inoltre evitare di posizione il router vicino alle pareti spesse, a superfici metalliche o a grandi dispositivi come televisioni o frigoriferi, che potrebbero bloccare o interferire con il segnale.

Altro oggetto che potrebbe rallentare l'operato del Wi-Fi è un telefono cordless. Spesso questo dispositivo, proprio come capita per il forno a microonde, opera sulle stesse frequenze del router, e quindi c'è il forte rischio che ne comprometta il funzionamento. Il consiglio quindi è quello di posizionarlo lontano oppure di assicurarsi, in fase di acquisto, che le frequenze siano diverse.

La migliore posizione per il Wi-Fi

Un altro consiglio pratico, e molto utile, è quello di posizionare il Wi-Fi in un luogo della casa aperto e preferibilmente elevato, su un altro piano rispetto al resto dei dispositivi elettronici domestici. Per godere di tutte le sue funzionalità, bisognerebbe pensare al router come se fosse una lampada capace di illuminare tutta casa e posizionarlo in un luogo che possa favorire la diffusione del segnale in tutte le stanze.