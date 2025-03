X, nuovo abbandono: lascia l'ingegnere capo

Haofei Wang lascia l'azienda in un momento di riorganizzazione del team tecnico, con l'arrivo di nuovi talenti e una crescente integrazione con xAI, mentre proseguono i piani per la piattaforma di pagamenti X Money

Movimenti inattesi nel team di leadership di X.** Haofei Wang, precedentemente Direttore dell'Ingegneria, ha lasciato l'azienda, secondo fonti interne a conoscenza della situazione. Wang era entrato a far parte di X, di proprietà di Elon Musk, nel luglio 2023, assumendo un ruolo chiave nella leadership e fungendo spesso da collegamento tra Musk e il team di ingegneri. Negli ultimi tempi, Wang era considerato de facto il responsabile dell'ingegneria e del prodotto, soprattutto in considerazione del crescente impegno di Musk in xAI e DOGE. Le ragioni della sua uscita non sono al momento note. Né Wang né un portavoce dell'azienda hanno rilasciato commenti in merito.

La partenza di Wang si inserisce in un contesto di riorganizzazione del team tecnico di X. A gennaio 2024, si sono uniti all'azienda Mike Dalton e Uday Ruddaraju, entrambi provenienti da Robinhood, dove ricoprivano ruoli di leadership tecnica. I loro profili LinkedIn indicano che sono impiegati anche presso xAI, la cui collaborazione con X si è intensificata nell'ultimo anno. La crescente importanza di xAI e la rinnovata influenza politica di Musk sembrano aver avuto un impatto positivo sulle prospettive di business di X. Recenti valutazioni degli investitori hanno attribuito all'azienda un valore di 44 miliardi di dollari, eguagliando il prezzo di acquisizione di Twitter da parte di Musk nel 2022. Tuttavia, l'attenzione e la leadership di Musk su X sono apparse sempre più frammentate, in particolare a seguito del suo coinvolgimento nella campagna elettorale dell'ex Presidente Donald Trump a partire dall'estate scorsa.

Sin dall'acquisizione di Twitter, Musk ha espresso l'ambizione di trasformare la piattaforma in una "everything app", ispirandosi al modello cinese di WeChat. Fonti interne riferiscono di un incontro in cui Musk aveva dichiarato che sarebbe stato "sconvolgente" se X non fosse stata in grado di gestire "l'intera vita finanziaria di una persona" entro la fine del 2024. Sebbene questi piani non si siano ancora concretizzati, è in corso lo sviluppo della piattaforma di pagamenti X Money, il cui lancio è previsto "entro la fine dell'anno". L'uscita di Wang potrebbe rappresentare un punto interrogativo sullo sviluppo futuro di questi piani.