Xbox alla gamescom 2024

Oggi, Xbox ha condivisocon una nota ufficiale i dettagli del ricco programma della Gamescom 2024. Quest'anno, lo stand Xbox presenterà oltre 50 titoli di Xbox Game Studios, Blizzard, Bethesda e partner di terze parti, distribuiti su più di 240 postazioni di gioco. Xbox metterà a disposizione della stampa e di chi avrà modo di essere a Colonia delle sale appositamente costruite per visionare le anteprime esclusive dei prossimi titoli.

I partecipanti potranno provare le prossime uscite Xbox, tra cui Diablo IV: Vessel of Hatred, Towerborne, Fallout 76: Milepost Zero, Age of Mythology: Retold e molti altri. Inoltre, ci saranno presentazioni in anteprima di titoli come Avowed, Indiana Jones, Great Circle e Starfield: Shattered Space. Sarà possibile giocare ai titoli dei partner di terze parti, tra cui Star Wars Outlaws di Ubisoft, ARK 2 di Studio Wildcard, Space Marine 2 di Saber Interactive, Atomfall di Rebellion e assistere al ritorno di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl di GSC Game World con una demo completamente nuova.

Nella sezione Indie Selects, dedicata a diversi titoli in uscita di sviluppatori indipendenti, saranno ospitati giochi come Squirrel with a Gun di Maximum Entertainment, Winter Burrow di Noodlecake, Creatures of Ava di 11 bit Studios e molti altri.

Per chi non potrà essere a Colonia, sarà possibile seguire la fiera grazie a una serie di streaming giornalieri trasmessi dallo stand Xbox. Il Team Xbox sarà online mercoledì, giovedì e venerdì per un'immersione più approfondita in alcuni dei giochi più attesi della Gamescom 2024, con gameplay in anteprima, chat con gli sviluppatori, nuovi trailer e molto altro. Anche il team di Bethesda trasmetterà contenuti quotidiani in diretta dallo stand sul proprio canale Twitch: twitch.tv/bethesda_de. Per inaugurare la Gamescom, mercoledì sera si terrà anche uno speciale evento per la community: l’Xbox FanFest.