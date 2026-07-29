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Xplora acquisisce emporia e si espande nella connettività facilitata

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L'operazione rafforza la presenza del gruppo norvegese nei mercati europei e integra i prodotti 5G dedicati alla sicurezza e alla comunicazione generazionale

Xplora acquisisce emporia e si espande nella connettività facilitata
29 luglio 2026 | 14.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Xplora Technologies ha completato l'acquisizione di emporia, marchio europeo specializzato in smartphone, smartwatch e telefoni cellulari progettati per il segmento senior e junior. L'operazione incrementa di circa il trenta per cento il volume annuo di dispositivi connessi dell'azienda norvegese in questo settore e segue l'acquisto di Doro avvenuto nel gennaio 2025.

L'integrazione del portafoglio prodotti di emporia garantisce una disponibilità immediata di dispositivi con tecnologia 5G, consentendo a Xplora di accelerare il lancio della nuova generazione di prodotti connessi ed evitando investimenti di sviluppo stimati tra i trenta e i quaranta milioni di corone norvegesi (circa 2,6 - 3,5 milioni di euro). La strategia punta ad ampliare i ricavi ricorrenti derivanti dagli abbonamenti e dai servizi di connettività, generando al contempo sinergie industriali nell'ambito degli acquisti, della produzione e dell'infrastruttura software.

"Il completamento dell’acquisizione di emporia rappresenta un traguardo importante per Xplora e un ulteriore passo decisivo nel percorso verso la creazione della principale piattaforma globale per la sicurezza, la comunicazione e la connettività tra generazioni”, ha dichiarato Sten Kirkbak, CEO di XploraLe famiglie hanno sempre più bisogno di tecnologie semplici, sicure e perfettamente connesse, sia per i bambini sia per i familiari più anziani. Insieme a Doro ed emporia, ci troviamo in una posizione unica per rispondere a queste esigenze e, allo stesso tempo, ampliare in modo significativo la base dei nostri servizi di abbonamento e connettività.”

L'evoluzione del modello di business prevede lo sviluppo di un ecosistema digitale integrato che consenta la gestione centralizzata dei dispositivi da parte di famiglie e caregiver tramite un'unica applicazione. Tra i servizi in fase di implementazione si evidenziano l'assistenza da remoto con condivisione dello schermo per aiutare gli utenti nella gestione tecnica del dispositivo e i sistemi avanzati di protezione da frodi digitali, progettati per identificare e bloccare chiamate sospette, messaggi di phishing e tentativi di furto d'identità.

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Tag
xplora emporia smartphone per anziani smartphone per bambini sicurezza contro frodi digitali phishing
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