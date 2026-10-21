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YouTube sperimenta il pulsante "non mi piace" nascosto

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Alcuni utenti hanno segnalato la comparsa del comando tra le tre cifre del menu a tre puntini, mentre in un caso risulta assente. La modifica, per ora non confermata da Google, ridurrebbe l'accessibilità di una funzione già ridimensionata negli ultimi anni

YouTube sperimenta il pulsante
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21 ottobre 2026 | 09.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

YouTube sta testando una nuova collocazione del pulsante "non mi piace" sotto i video. A riferirlo è 9to5Google, che ha raccolto le segnalazioni di alcuni utenti: due di loro, su X, hanno pubblicato immagini in cui il comando compare all'interno del menu a tre puntini, e non più accanto al pulsante "mi piace". Un terzo utente, su Reddit, ha condiviso una schermata in cui il pulsante risulta del tutto assente.

Nella versione attualmente in uso, il pulsante "non mi piace" è affiancato a quello "mi piace" nella barra posta sotto il video. Lo spostamento in un sottomenu richiederebbe un passaggio in più per esprimere una valutazione negativa, con la conseguenza probabile di un utilizzo ridotto della funzione. Non è noto quanto il test sia esteso né se sia destinato a diventare permanente. Google non ha risposto, al momento della pubblicazione, alla richiesta di commento avanzata dalla testata.

Non sarebbe il primo intervento della piattaforma su questo strumento. Nel 2021 YouTube ha nascosto il conteggio pubblico dei "non mi piace", motivando la scelta con la tutela dei creatori da episodi di molestie; i dati restano comunque consultabili da chi pubblica i contenuti. All'inizio di quest'anno il pulsante è stato rimosso dagli Shorts, i video brevi della piattaforma, con l'indicazione di ricorrere alle opzioni del menu a tre puntini.

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