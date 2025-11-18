Zelda prende vita, prime immagini dal film live-action

Prime immagini ufficiali con Benjamin Evan Ainsworth e Bo Bragason, mentre il viaggio verso il debutto al cinema del 2027 entra finalmente nel vivo

Nintendo rompe il silenzio e conferma l’inizio delle riprese del film live-action dedicato a The Legend of Zelda, accompagnando l’annuncio con le prime tre immagini ufficiali: scatti che immortalano Benjamin Evan Ainsworth nei panni di Link e Bo Bragason come Zelda, e che segnano il primo vero contatto visivo con una produzione attesa da anni.

L’annuncio dell’avvio delle riprese permette di intravedere la tabella di marcia: The Legend of Zelda arriverà nelle sale il 7 maggio 2027, una data che colloca il film tra le produzioni più ambiziose del prossimo futuro. E se l’eredità della saga è tra le più delicate da trasporre su grande schermo, Nintendo sembra intenzionata a trattarla con la stessa attenzione riservata ai suoi giochi, lavorando a un’opera che vuole essere riconoscibile per i fan storici ma anche capace di aprire l’universo di Link e Zelda a un nuovo pubblico.

Il viaggio verso Hyrule in versione live-action è appena iniziato, ma queste prime immagini bastano a riaccendere un mito che, dopo quasi quarant’anni, continua a reinventarsi senza perdere la sua aura.