Theo Hernandez, paura in casa: furto davanti a compagna e figlio

Momenti di terrore ieri sera a casa di Theo Hernandez. Una banda di malviventi ha infatti fatto irruzione nell'abitazione del giocatore del Milan e della compagna Zoe Cristofoli a Cassano Magnago, comune in provincia di Varese. La modella e influencer che si trovava nell’abitazione insieme al figlio di 6 mesi, Theo Junior, e altre due collaboratrici domestiche. I quattro ladri, a volto coperto e armati di pistola, sarebbero entrati dal retro della nuova casa dell'esterno rossonero, portando via una cospicua refurtiva. Hernandez era da poco uscito di casa ed è subito rientrato una volta avuto la notizia. Attualmente sono in corso le indagini nelle quali si proverà a fare chiarezza anche con l’aiuto delle telecamere di sorveglianza e della ricostruzione fornita dalla Cristofoli.