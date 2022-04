Tirrenia, fonti: grande soddisfazione per accordo raggiunto con commissari

Da fonti interne al Gruppo Onorato filtra grande soddisfazione per l’accordo raggiunto con Tirrenia in Amministrazione Straordinaria al termine di una lunga trattativa che ha avuto esito positivo grazie al decisivo contributo dei Commissari di Tirrenia e della struttura del Mise. Si tratta di una importante operazione di sistema avendo consentito il sicuro mantenimento del livello occupazionale dei circa 6.000 dipendenti e garantito i collegamenti marittimi oltre che il rilancio della prima infrastruttura italiana nel settore dei trasporti via mare.