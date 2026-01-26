circle x black
Donald Trump (Afp)
L'analisi

Groenlandia, Ue ritira il 'bazooka' anti Trump?

E' rientrata la minaccia degli Usa di punire con dazi aggiuntivi gli Stati Ue che hanno 'osato' inviare militari in Groenlandia

Trump a Davos
Il discorso di Donald

Trump a Davos, l'offerta finale per la Groenlandia: "Se dite no ce ne ricorderemo"

Il discorso 'infinito' del presidente americano: "Probabilmente non otterremo nulla se non usiamo la forza, ma non lo faremo"

Donald Trump (Afp)
Il bilancio

Groenlandia, Trump alla Casa Bianca: "Fino a che punto mi spingerò? Lo scoprirete"

Nel corso della conferenza stampa ha mostrato le foto dei migranti arrestati in Minnesota, chiedendo agli americani: "Volete vivere con loro?". Ha rifiutato, poi, l'invito di Macron al G7 di Parigi



