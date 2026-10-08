live live In aggiornamento Nuova legge elettorale, via libera definitivo della Camera con 227 sì - Diretta

I no sono stati 164. Tutta l’opposizione ha protestato al momento del voto finale. Conte: "Avete pallino per capocrazia, c'è sottile nostalgia del ventennio". Schlein : "Avete paura di perdere. Prima le poltrone, è vostro slogan"