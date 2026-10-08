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Il voto alla Camera sulla legge elettorale - (Adnkronos)
Il voto

Nuova legge elettorale, via libera definitivo della Camera. Meloni: "Ora italiani potranno scegliere". Le opposizioni: "Una truffa"

Il voto è stato segreto: 227 i sì, 164 i no. La premier: "A chi sperava di vedere centrodestra diviso, rispondiamo con i fatti". Schlein: "Per 4 anni vi siete occupati di voi, lo fate anche con questa legge". Conte: "Avete pallino per capocrazia, c'è sottile nostalgia del ventennio"



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