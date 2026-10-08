Nuova legge elettorale, Meloni: "Risposta a chi sperava in centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere"
La premier dopo il via libera definitivo della Camera: "Regole pensate per stabilità e coerenza parlamentare di qualunque governo"
La premier dopo il via libera definitivo della Camera: "Regole pensate per stabilità e coerenza parlamentare di qualunque governo"
"Manca solo una precisazione ulteriore per garantirvi il futuro controllo del Parlamento: l premio di maggioranza va a una premier con gli occhi chiari"
Il voto è stato segreto: 227 i sì, 164 i no. La premier: "A chi sperava di vedere centrodestra diviso, rispondiamo con i fatti". Schlein: "Per 4 anni vi siete occupati di voi, lo fate anche con questa legge". Conte: "Avete pallino per capocrazia, c'è sottile nostalgia del ventennio"
I no sono stati 164. Tutta l’opposizione ha protestato al momento del voto finale. Conte: "Avete pallino per capocrazia, c'è sottile nostalgia del ventennio". Schlein : "Avete paura di perdere. Prima le poltrone, è vostro slogan"
Il testo depositato prevede un sistema proporzionale con collegi plurinominali