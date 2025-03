Trasporto marittimo ed emissioni gas serra, le relazioni della Commissione europea

In data 18 marzo, la Commissione europea ha trasmesso alla Camera la versione definitiva di due relazioni relative al trasporto marittimo. La prima relazione COM (2025) 109 che attiene alla revisione del Regolamento UE 2015/757 per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, con riferimento alla potenziale inclusione delle navi di stazza lorda inferiore a 5.000 tonnellate ma non inferiore a 400 tonnellate. La seconda relazione COM (2025) 0110 è relativa al monitoraggio dell’attuazione della Direttiva 2003/87/CE che regola lo scambio delle emissioni ETS in relazione al trasporto marittimo. Gli atti contenuti nelle due relazioni sono stati assegnati alla Commissione Ambiente della Camera con parere della Commissione Politiche dell’Unione europea.

Link alla prima relazione completa: https://tinyurl.com/5n7b36xn

Link alla seconda relazione completa: https://tinyurl.com/x2pd8tvh