Treni, Italo riduce i servizi: da oggi stop a sei, dal 14 diventano 27

Treni Italo, da oggi stop a 6 servizi e dal 14 gennaio diventeranno 27. A seguito dell’andamento dei contagi, comunica Italo in una nota, delle misure prese dal governo per arginare la situazione pandemica e della conseguente forte contrazione della domanda, Italo ritiene necessaria una riduzione dei servizi giornalieri. Le prime soppressioni riguarderanno da oggi 6 servizi che dal 14 gennaio diventeranno 27 (di cui 21 soppressi tutti i giorni e ulteriori 6 il martedì, mercoledì e giovedì).

LA LETTERA AL GOVERNO - Un intervento tempestivo del governo per fronteggiare un "inevitabile e ulteriore peggioramento" dovuto all'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica e scongiurare, oltre ai tagli dei livelli di produzione già in corso, "misure drastiche che avrebbero impatti sul servizio garantito al cittadino e sul livello occupazionale", è l'appello contenuto in una lettera che l'amministratore delegato di Italo, Giambattista La Rocca, ha inviato oggi al governo.

"Questo rinnovato stato di crisi apre uno scenario incerto ed estremamente precario per tutti che, inevitabilmente, esplica i suoi effetti anche sul mercato dell’Alta Velocità ferroviaria che, come noto, è stato sin dall’inizio uno dei settori più fortemente impattati dall’emergenza pandemica e dalle misure di contenimento attuate e, allo stato odierno, con l’aggravarsi dello scenario epidemiologico, ha registrato una nuova e significativa contrazione a causa dell’abbattimento della domanda da parte dei viaggiatori. Per il comparto dell’AV, infatti, la situazione odierna è tale - avverte La Rocca - da lasciar prefigurare un inevitabile e ulteriore peggioramento che avrà effetti comparabili a quelli già patiti in occasione del primo lockdown nazionale, con l’aggravante che il settore di riferimento si trova oggi già fortemente piegato dalle precedenti e gravi ripercussioni economiche dell’emergenza epidemiologica che investe il nostro Paese ormai da due anni".

Per questo, per "salvaguardare la continuità aziendale e occupazionale delle imprese ferroviarie a mercato, è assolutamente necessario un tempestivo intervento del Governo volto ad approvare misure di sostegno economico quali lo sconto sul canone di accesso all’infrastruttura (cd. pedaggio) e l’erogazione di fondi di compensazione del danno subito", indica l'ad.