Trentino, valanga travolge 2 scialpinisti: uno è gravissimo

Uno scialpinista è in gravissime condizioni dopo essere stato travolto con un compagno di scalata da una valanga in Val di Fassa. Il distacco della neve nella zona del rifugio passo San Nicolò. I due scialpinisti si trovavano a circa 2.200 metri e facevano parte di un gruppo di sette.

L'uomo è stato individuato sotto la neve in gravi condizioni intorno alle 14.20 di oggi. Le ricerche sono state portate avanti con un elisoccorso, quad e motoslitte, oltre all'unità cinofila del Soccorso Alpino, l'equipe medica e i vigili del fuoco. Poiché la nebbia non ha permesso all'elicottero di avvicinarsi per il recupero, l'uomo è stato trasferito a valle via terra con altri mezzi, affidato all'ambulanza e, poi, all'elicottero per essere trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento.