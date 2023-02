Gli hanno teso una trappola in chat, attirandolo in un casolare in costruzione della provincia di Treviso e lì lo hanno sequestrato, violentemente percosso e rapinato.

Grazie all’intervento dei carabinieri l'uomo è stato liberato e soccorso ed è scattato l'arrestato in flagranza di reato per i tre presunti responsabili tra i quali un minorenne.