Trofeo interregionale Centro-Sud. Kermesse di Arti marziali a Cirò Marina

Sabato 9 e domenica 10 aprile, presso il palazzetto dello sport di Cirò Marina (KR), si è svolto il secondo trofeo interregionale Centro-Sud, di combattimento e di forme organizzato dalla “Asd Tkd Demo”. Tale evento è stato diretto dal Maestro cintura nera 6° dan, Demo Malena, con l’ausilio del comitato regionale Kr. Alla kermesse hanno preso parte il coordinatore nazionale maestro olimpionico Geremia Di Costanzo una vera leggenda di questa disciplina, il maestro consigliere nazionale Kim Soung Bok cintura nera 9 dan, il responsabile nazionale ufficiali di gara maestro 5 dan Fabio Suma. Ospiti d’onore sono stati per un saluto istituzionale l’assessore allo sport di Cirò Marina. La gara ha visto la partecipazione di oltre 250 atleti con una fascia di età dai 6 anni ai 14 anni, 15 arbitri e una folta presenza di genitori, che hanno sostenuto questa giornata di sport per tutti delle arti marziali ASI/Fiamaco. In questa manifestazione si sono istituite le basi per una ricorrenza da ripetersi annualmente per una continua promozione di sport e valori sociali , ma anche in relazione ai programmi agonistici futuri della Fiamaco, per la possibile osservazione di nuovi atleti competitivi in previsione dei prossimi campionati internazionali e nazionali che si svolgeranno a Merano il 13 -14 aprile , il 24-25-26 a Pozzuoli nel mese di maggio e il 13 e 14 dicembre nella città di Pozzuoli, sotto l’egida dell’ASI Settore Arti marziali, condotta magistralmente dal responsabile nazionale Carmine Caiazzo, dove saranno presenti i migliori atleti agonistici , in questi importanti eventi. La nostra federazione mondiale, WOFT (World Olimpic Taekwondo Federation) con sede in Seoul guarda con grande attenzione, interesse e sostegno per la promozione in Europa della divulgazione di questa millenaria arte marziale e disciplina coreana. Un ringraziamento particolare, da parte degli organizzatori, è dovuto al Consigliere nazionale Fabio Bracaglia e ancor più al nostro Presidente nazionale Claudio Barbaro che ha permesso ancora una volta una bella giornata per tutti noi della grande famiglia ASI.

